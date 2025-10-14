به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین زمان اجرای توزیع کالابرگ جدید درباره عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب، گفت: مسئولیت اجرا با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در خصوص تامین کالا ما وظیفه داریم، اما بنابر تاکید رئیس جمهور به زودی اجرا خواهد شد.

وی افزود: سعی بر آن است که عرضه و تقاضا و بهره وری اثرش در قیمت‌ها به طور دقیق اعمال کند، اما در عین حال اقشاری از جامعه تحت پوشش کالابرگ کالاهای مورد نیاز را با قیمت‌های ثابت دریافت کنند.

به گفته وی، توزیع کالابرگ جدید با قیمت‌های مصوب خواهد بود و با حذف ارز از ابتدای زنجیره، قیمت کالاها برای دارنده کالابرگ تفاوتی نخواهد داشت.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تفاوت این کالابرگ با کالابرگ الکترونیک در محصولات اساسی، عنوان کرد: همان اقلام خواهد بود اما با نرخ پایین است که ما به تفاوت آن با قیمت ارز مبادله‌ای را دولت می‌پردازد.

نوری قزلجه با اشاره به قیمت مصوب مرغ بیان کرد: قیمت مصوب جدید هر کیلو گرم مرغ زنده ۸۷ هزار تومان، مرغ گرم ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان و تخم مرغ ۹۲ هزار تومان در هر کیلو گرم برای مصرف‌کنندگان است و با اعلام قیمت مصوب، نرخ دقیق کارشناسی شده است و در صورت فروش با نرخ‌های بالاتر برخورد جدی می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید افزود: قیمت خرید تضمینی گندم بعد از ابلاغ، اعلام خواهد شد، اما برای کیفیت گندم و استفاده از نهاده‌هایی که می‌تواند در بهره وری مؤثر باشد، برای نخستین بار در قیمت گذاری ۲ هزار تومان تفاوت گذاشتیم تا به سمت افزایش بهره وری رویم.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت عرضه گوشت تنظیم بازار و اینکه برنامه‌ای برای توزیع گوشت گوسفند داریم، افزود: توزیع گوشت تنظیم بازار گوشت گوسفندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت خواهد گرفت چراکه دام سبک و سنگین وارد می‌شود، اما با توجه به آنکه به خودکفایی نزدیک می‌شویم، امیدواریم دیگر گوشتی در آینده وارد نشود.

به گفته وی قیمت گوشت یک میلیون تومانی تنظیم بازار اشتباه است که عدد اصلاح شد، اما دیگر با تغییر ارز به مبادله‌ای، توزیع گوشت با نرخ ۳۰۰ هزار تومان نداریم و قیمت گوشت وارداتی به تولید داخل نزدیک است که فردا دقیق اعلام می‌شود.