به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی اظهار کرد: خدای متعال را شاکر هستیم که امروز در استان اردبیل، در خدمت مردم، مسئولان و نمایندگان توفیق حضور داریم. یکی دیگر از وعده‌هایی که داده بودیم و برای ما بسیار حائز اهمیت بوده و هست، این است که فناوری هسته‌ای را وارد زندگی مردم کنیم تا آنان به‌طور ملموس از آثار، نتایج و برکات آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: یکی از این محورها، بحث پرتودهی است. ما طراحی برای ۱۲ قطب تولیدی کشور را در دستور کار داشتیم و فاز اول این طرح در حال راه‌اندازی است. نگاهی که در سازمان انرژی اتمی وجود دارد و آن را در راستای تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی دنبال می‌کنیم، این است که چرخه نوآوری در صنعت هسته‌ای باید به گونه‌ای باشد که از ایده و تحقیقات نتیجه‌گرا آغاز شده و به محصول قابل استفاده و بهره‌برداری برسد.

از ایده تا محصول؛ تحقق چرخه نوآوری

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: این جریان در این بخش آغاز شده است، سازمان توانست تمامی سامانه‌های مولد پرتو را طراحی و ساخت آن را انجام دهد. با ظرفیت‌سازی‌های صورت‌گرفته، امروز از ۵۰۰ هزار تن ظرفیت در کشور بهره‌مند هستیم. در این مسیر، از مردم و بخش خصوصی دعوت می‌کنم تا مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، برکات زیادی برای زندگی مردم و اقتصاد ملی دارد. از سوی دیگر، با زدودن باقی‌مانده آفات و سموم، در بخش سلامت جامعه و امنیت غذایی نقش‌آفرینی می‌شود و ماندگاری محصولات نیز افزایش می‌یابد. این امر بر معیشت خانوار و سلامت جامعه تأثیرگذار است و از همه مهم‌تر، موانع صادراتی را نیز برطرف می‌کند.

افزایش بهره‌وری کشاورزی با فناوری پرتودهی

اسلامی با اشاره به نتایج استفاده از فناوری پرتودهی در کشاورزی گفت: اگر بخواهیم سازگار با کم‌آبی و با شرایط خاک کشور حرکت کنیم، باید به سمت بهره‌وری برویم. در حوزه برنج، نمونه ارقامی که با فناوری پرتودهی تولید شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، موجب شده تا برداشت در هر هکتار سه برابر افزایش یابد. این تحولی عظیم در اقتصاد و بخش کشاورزی کشور است که نیاز مبرم اقتصاد ملی ما محسوب می‌شود.

وی افزود: از استاندار اردبیل، وزارت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی تشکر می‌کنم که این امکان را فراهم کردند تا بتوانیم با بازسازی و تطبیق فناوری با نیازهای واقعی کشور، محصول‌دهی مطلوبی داشته باشیم. امیدواریم با پشتیبانی‌های لازم، این طرح به‌صورت ترویجی گسترش یافته و در مقیاس‌های وسیع‌تر تکرار شود.