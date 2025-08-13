به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عبدالهیان با اشاره به گستردگی و آفتابگیر بودن بخش وسیعی از مناطق کشور، افزود: این مزیت خدادادی، ظرفیت بالایی برای توسعه انرژیهای خورشیدی در کشور ایجاد کرده است.
وی ناترازی ۲۲ هزار مگاواتی در کشور را عامل اصلی اعمال مدیریت اضطراری بار و حفظ پایداری شبکه عنوان کرد و گفت: به دلیل کسری ۵۳ مگاواتی، خاموشی ۲ روز در هفته برای بخش صنعت اعمال میشود و سهمیه خاموشی بخش خانگی استان ۹۸ و بخش صنعت ۵۳ مگاوات است که بدلیل افزایش میزان مصرف در این دو بخش نسبت به سالهای گذشته، خاموشیهای دو نوبته ۲ ساعته برای بخش خانگی استان اعمال میشود.
عبدالهیان ادامه داد: مسیرهای منتهی به دو بیمارستان در اردبیل به علت مشکل و نبود مولدهای اضطراری، از برنامه خاموشی معاف هستند که مکاتبات لازم جهت تهیه دیزل ژنراتور انجام شده است.
وی افزود: همچنین هسته مرکزی شهرهای استان، به جهت وجود ترافیک، چراغهای راهنمایی و همچنین تجمع مراکز درمانی و مطبها، تنها یکبار در روز و در ساعات ۱۳ تا ۱۵ خاموش میشوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به دلایل متعدد ناترازی های اخیر، گفت: کاهش راندمان نیروگاهها به دلیل گرمای هوا، کاهش بارندگی در حوزه آبریز کارون و افزایش فعالیت پمپهای کشاورزی و استفاده غیر مجاز از ماینر، عوامل تأثیرگذار در ناترازی های تابستان امسال بشمار میروند.
عبدالهیان از افزایش چشمگیر دمای هوا در سراسر کشور خبر داد و گفت: طبق پیشبینیهای هواشناسی، دمای هوا در اکثر نقاط کشور با افزایش چشمگیری همراه بوده که بدین معنی است، صنعت برق بیش از پیش به همراهی و مشارکت مردم نیازمند است.
