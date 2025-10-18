طلایی: سهم تعاون در اقتصاد باید به جایگاه واقعی خود بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی عصر شنبه در نشست با مدیران و مسئولان تعاون روستایی استان اردبیل با اشاره به بازگشت سهم تعاون در اقتصاد به جایگاه واقعی خود اظهار کرد: در سال‌های اخیر همه درباره اهمیت تعاون سخن گفته‌اند، اما در عرصه عمل آن‌گونه که باید و شاید اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

وی افزود: با وجود چالش‌ها و مقاومت‌ها در مسیر اصلاحات، سازمان تعاون روستایی کشور با رویکردی تازه و برنامه‌محور در مسیر تحول قرار گرفته است و هدف ما این است که این بخش را به روز و کارآمد کنیم.

رئیس سازمان تعاون روستایی کشور با اشاره به مشکلات ساختاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: وجود واسطه‌های غیرضروری در چرخه توزیع محصولات کشاورزی یکی از مشکلات جدی این بخش است. واسطه‌های اضافی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شوند، در حالی که تعاون می‌تواند با حذف این حلقه‌های زائد، قیمت‌ها را واقعی‌تر کرده و اعتماد کشاورزان را جلب نماید.

طلایی در ادامه از اجرای طرح «روستا بازار» به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی تعاون روستایی یاد کرد و گفت: هدف ما رساندن بازار به روستا بازار است؛ به‌طوری که تا پایان امسال ۵۰۰ روستا بازار جدید در کشور راه‌اندازی می‌شود و تا پایان دولت این تعداد به بیش از هزار مورد خواهد رسید.

وی تأکید کرد: در حال حاضر بیش از هشت هزار تشکل و تعاونی فعال در سطح کشور وجود دارد که با هم‌افزایی و همکاری منسجم می‌توانند نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی ایفا کنند. در این مسیر همکاری استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای احداث و جانمایی مناسب روستا بازارها ضروری است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور با اشاره به اهمیت نقش مدیران تعاون روستایی استان‌ها گفت: مدیران باید بستر لازم برای پویایی تشکل‌ها را فراهم کنند و اتحادیه‌ها نیز به‌عنوان قلب تپنده سازمان، با رویکرد شبکه‌ای و هماهنگ در سراسر شهرستان‌ها عمل نمایند.

طلایی همچنین از ارائه طرح جدیدی در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: متأسفانه به دلیل پرداخت‌نشدن کارمزد از سوی سازمان برنامه و بودجه، تعاونی‌های گندم در فرآیند خرید دچار آسیب شدند و سال گذشته ۱۸۰ میلیارد تومان زیان به بخش غله وارد شد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت توسعه کشت‌های یکپارچه در استان‌ها بیان کرد: تعاونی‌ها باید در تحقق طرح کشت یکجا مشارکت فعال داشته باشند تا ضمن افزایش بهره‌وری، الگوی صحیح تولید در بخش کشاورزی نهادینه شود.