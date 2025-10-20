به گزارش خبرنگار مهر، برنامه جدید سخنرانی‌های استاد حسین انصاریان که از روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در برخی مساجد تهران آغاز شده و تا پنج شب ادامه خواهد یافت اعلام شد.

جلسه سخنرانی در مسجد رسول اکرم (ص) خانی آباد نو خیابان میعاد به مدت پنج شب بعد از نماز مغرب و عشا خواهد شد.

همچنین برنامه سخنرانی دیگری نیز در حسینیه پنبه‌چی به نشانی خیابان هفده شهریور، خیابان شیرازی (آبشار)، کوچه بیگلوتهرانی، خیابان رغبتی از ساعت ۲۰ آغاز می‌شود.

روز پنجشنبه اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ نیز جلسه سخنرانی دیگری به صورت اختصاصی ویژه برادران، در خیابان ولی‌عصر (عج)، بالاتر از مهدیه، خیابان مدرس، بن‌بست مازندرانی از ساعت ۱۹ برگزار خواهد شد.

این برنامه‌ها فرصتی برای بهره‌مندی از معارف قرآن و اهل بیت (ع) و تجدید پیوند معنوی با سخنان استاد حسین انصاریان محسوب می‌شود.