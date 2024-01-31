برنامه سخنرانی استاد حسین انصاریان به مناسبت مبعث اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سخنرانی استاد حسین انصاریان به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت امام موسی کاظم (ع) و مبعث حضرت رسول (ص) اعلام شد.

برنامه سخنرانی شیخ حسین انصاریان به شرح زیر است:

برنامه اول پنجشنبه ۱۲ بهمن رأس ساعت ۱۹:۳۰ در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از مهدیه، خیابان مدرس، بن بست مازندرانی است.

برنامه دوم در مسجد الصادق (ع) روز جمعه ۱۳ بهمن به مدت ۴ شب بعد از نماز مغرب و عشاء در تهران، خیابان ۱۷ شهریور جنوبی، خیابان شهید تاجیک برگزار می‌شود.

برنامه سوم به میزبانی حسینیه کاظمینی‌ها از شنبه ۱۴ بهمن به مدت ۳ شب رأس ساعت ۲۱ در محل تهران، دولت آباد، بلوار قدس خواهد بود.

برنامه چهارم در بیت آیت الله وحید خراسانی در روز سه شنبه ۱۷ بهمنرراس ساعت ۱۱ صبح در محل قم، خیابان شهدا (صفائیه) است.

برنامه پنجم در حسینیه بیت الرضا (ع) روز سه شنبه ۱۷ بهمن رأس ساعت ۱۸:۳۰ در محل تهران، اتوبان محلاتی، نرسیده به پل ری، خیابان وفایی برومند، مقابل مسجد سنگی، کوچه قربانی، پلاک ۱۰ برگزار می‌شود.

برنامه ششم به میزبانی مسجد حضرت امیر (ع) روز چهارشنبه ۱۸ بهمن رأس ساعت ۱۹:۳۰ در محل تهران، خیابان کارگر شمالی خواهد بود.

برنامه هفتم پنجشنبه ۱۹ بهمن رأس ساعت ۱۹:۳۰ تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از مهدیه، خیابان مدرس، بن بست مازندرانی برگزار می‌شود.