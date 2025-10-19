ثبت دمای زیر صفر در سربیشه؛ احتمال وقوع یخبندان شبانه

سمیه لطفی در گفت و گو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان، بیان کرد: تا ۴۸ ساعت آینده، افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در برخی نقاط افزایش ابر قابل پیش بینی است.
وی کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در مناطق مستعد خبر و افزود: به گروههای حساس اعم از کودکان و سالمندان توصیه میشود هنگام تردد در بیرون از منزل، از ماسک استفاده کنند.
لطفی با اشاره به شرایط دمایی هوای استان، بیان کرد: از امشب روند تغییرات دما افزایشی پیش بینی میشود.
وی با بیان اینکه امشب هم وقوع یخبندان برای مناطق سردسیر از جمله سربیشه وجود دارد، اظهار داشت: در شبانه روز گذشته، سربیشه با منفی دو درجه سلسیوس به همراه خیرآباد و توچال سردترین ایستگاه سرد کشور ثبت شد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه روز گذشته دهسلم نهبندان با ۳۴ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است، افزود: همچنین نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۶ و ۲۷ درجه سلسیوس ثبت شد.
