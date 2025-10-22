صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران گفت: فعالیت موج تراز میانی که از روز گذشته وارد کشور شده، از شمال‌غرب کشور آغاز شده و در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل موجب افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در ساعات بعدازظهر می‌شود.

وی افزود: به‌تدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش در شرق استان‌های اردبیل، گیلان و سواحل مازندران پیش‌بینی می‌شود. این شرایط جوی تا اواسط امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) تداوم دارد و از بعدازظهر از میزان ابرناکی در این مناطق کاسته خواهد شد.

ضیائیان ادامه داد: تنها در ارتفاعات البرز شرقی و ارتفاعات شمال خراسان رضوی افزایش ابر، وزش باد و گاهی بارش‌های پراکنده انتظار می‌رود.

وی با اشاره به وضعیت جوی روز پنجشنبه (یکم آبان) گفت: در این روز، در مناطقی از دامنه‌های جنوبی البرز، مناطق مرکزی، شرق و شمال شرق کشور افزایش سرعت باد و وقوع گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در سواحل شمالی کشور افزایش نسبی دما و در ارتفاعات شمال شرق، ابرناکی و رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: روز جمعه (۲ مهر) شرایط جوی آرام و پایداری در نیمه شرقی کشور حاکم می‌شود. با این حال، از بعدازظهر در شمال غرب و غرب کشور و نیز در غرب گیلان افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد.

وی در ادامه درباره وضعیت جوی روز شنبه (۳ مهر) بیان کرد: در این روز، وزش باد شدید و پدیده گرد و غبار در مناطق غربی و جنوب غربی کشور پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی افزایش ابر و بارش پراکنده انتظار می‌رود.

ضیائیان در پایان درباره وضعیت هوای پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۳۰ مهر) صاف تا کمی ابری همراه با غبار رقیق خواهد بود و به‌تدریج با افزایش وزش باد مواجه می‌شود. کمینه دمای تهران ۱۷ و بیشینه آن ۲۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.