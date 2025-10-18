کاکاوند: مرکز ترک اعتیاد متخلف در کاشان پلمب شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انجام تخلفات متعدد در یکی از مراکز درمان و بازتوانی معتادان و با توجه به بی توجهی مسئولان این مرکز به اخطارهای قبلی از سوی مراجع ذیصلاح، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان افزود: در این راستا مرکز مورد نظر برابر دستور مرجع قضائی پس از طی تشریفات قانونی پلمب و مددجویان برای ادامه دوره درمان به کمپ جایگزین منتقل شدند.

وی با تاکید بر نقش مؤثر مراکز درمان و بازتوانی معتادان در بازگشت معتادان به جامعه اظهار کرد: فعالیت این مراکز باید مطابق اصول، ضوابط قانونی و استانداردهای تعریف شده صورت گیرد و تمامی مراکز موظف به رعایت این موازین هستند.