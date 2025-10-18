به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۲۵ مهر اعلام شد.

پیشتازی «رامسس دوم» در تئاترشهر

نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که از روز هفتم مهر اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده با مجموع ۱۶ اجرا، میزبان ۹ هزار و ۱۱۱ تماشاگر بوده و فروشی معادل ۴ میلیارد و ۱۵۹ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان داشته است.

نمایش «یتیمچه» به کارگردانی مهرداد ضیایی که از روز بیست و هفتم مهر در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار گرفته، با مجموع ۲۰ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۳۲۰ تماشاگر به فروشی معادل ۳۱۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سنگ بست» به کارگردانی محمدمهدی خاتمی که از روز بیست و ششم شهریور در همین تالار با ظرفیت ۱۳۲ تماشاگر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۰ اجرا، قیمت بلیت ۳۰۰ هزارتومان و یک هزار و ۳۴۱ تماشاگر به فروشی معادل ۲۹۶ میلیون تومان دست یافته است.

نمایش «من و خاله جانم» به کارگردانی رویاکاکاخانی که از روز بیست و هشتم شهریور در تالار قشقایی به صحنه رفته، تاکنون با در نظرگرفتن ظرفیت ۹۶ نفری تالار، قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان، ۱۶ نوبت اجرا و میزبانی از ۵۴۰ تماشاگر به فروشی معادل ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان دست پیدا کرده است.

نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به کارگردانی مسعود موسوی هم که از روز بیست و هشتم شهریور در تالار ۹۶ نفری قشقایی میزبان علاقه مندان تئاتر است، با مجموع ۱۶ اجرا، قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان و ۸۵۹ تماشاگر، ۱۸۵ میلیون تومان فروش داشته است.

نمایش «ارزش‌های نسبی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی که از روز بیست و دوم مهر در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان روی صحنه رفته، با مجموع ۴ اجرا و میزبانی از ۲۸۰ مخاطب به فروشی معادل ۵۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ناگهان سامورایی» به کارگردانی سیامک زین الدینی نیز که از ۲۲ مهر اجرای خود را در کارگاه نمایش آغاز کرده با در نظر گرفتن ظرفیت ۲۶ نفری، قیمت بلیت ۱۷۰ هزار تومان و مجموع ۴ اجرا و میزبانی از ۵۶ مخاطب فروشی معادل ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داشته است.

رقابت «مکبث‌الدوله» و «قهوه قجری» در سنگلج

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «قهوه قجری» به کارگردانی علی برجی که از ۲۸ شهریور با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۲۴ اجرا، میزبان ۱۶۰۰ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۱۷۹ میلیون ۸۳۶ هزار ۸۰۰ تومان فروش دست یافته است.

در همین سالن نمایش «مکبث الدوله» به کارگردانی حامد شیخی که از تاریخ ۱۱ شهریور با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومان با ۳۹ اجرا، میزبان ۱۵۵۳ تماشاگر بوده است. این نمایش به فروشی معادل ۱۳۸ میلیون و ۷۶۵ هزارتومان فروش دست پیدا کرده است.

در تالار هنر، نمایش «زندگی بسیار کوتاه است» به کارگردانی مجتبی گوهر خانی که از ۲ مهر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۲۰ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۱۲۷۴ تماشاگر باشد و به فروش ۱۱۹ میلیون و۲۰۳ هزار و ۱۵۰ تومان دست بیابد.

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ با احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۱۷۹۳۴ نفر رسیده است.