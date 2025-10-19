اعلام برنامه تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، برنامه تالارهای نمایشی تئاتر شهر در حالی اعلام شد که هفت اثر نمایشی با موضوعات مختلف طی روزهای پیش رو میزبان مخاطبان تئاتر هستند.

در تالار اصلی نمایش «رامسس دوم» به نویسندگی سباستین تیری، کارگردانی رضا گوران و بازی سعید چنگیزیان، سحر دولتشاهی، علی شادمان و حدیث میرامینی ساعت ۲۰ با مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان میزبان دوستداران تئاتر است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «داستان درباره زوجی است که با نگرانی و هیجان در انتظار بازگشت دامادشان هستند اما با ورود او از یک سفر طولانی، همه‌چیز شکل عجیبی به خود می‌گیرد.»

نمایش «یتیمچه» به نویسندگی کهبد تاراج ، کارگردانی مهرداد ضیایی و بازی افسانه چهره آزاد، مهدی صباغی، الهه شه‌پرست، کهبد تاراج، نازنین حشمدار، عطا رفعت خواه و هوشنگ قوانلو هم هر روز ساعت ۱۸:۳۰ با مدت زمان دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان در تالار چهارسو روی صحنه می رود.

در توضیح این اثر نمایشی آمده است: «این خونه راز داره ... هر خونه‌ای راز داره ... بعضی رازها رو نمیشه گفت و بعضی رازها رو نمیشه بهش فکر کرد ... بعضی از رازها رو حتی نمیشه تصور کرد ... یتیمچه همون رازیه که نمیشه تصور کرد ... .»

«سنگ بست» عنوان دیگر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی محمد مهدی خاتمی است که ساعت ۲۰:۱۵ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان با بازی (به ترتیب ورود) تکتم اخجوانی، پرویز گوهری راد، شهرام مسعودی، علیرضا مهران، حامد وکیلی، نسرین نکیسا، سعید ملک نژاد میزبان مخاطبان تئاتر است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «آهو وفادارانه درگیر مبارزه‌ای جانفرسا برای آزادی شوهرش، نایب از زندان شده است.»

در تالار قشقایی نمایش «من و خاله جانم» نوشته موریس پنیج ، کارگردانی رویا کاکاخانی و بازی کامبیز امینی و هاله گرجی ساعت ۱۸ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به اجرای خود ادامه می دهد.

«من و خاله جانم» داستان مردی تنها استکه برای دیدار خاله‌ رو به مرگش به خانه‌اش می‌رود اما این ملاقات ساده بدل به سفری تلخ‌وشیرین می‌شود. در تنهاییِ اتاقی کوچک، عشق و نفرت، حقیقت و دروغ، مرگ و زندگی به شکلی شاعرانه و گاه خنده‌دار با هم در می‌آمیزند.

در همین تالار ساعت ۲۰ نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به نویسندگی و کارگردانی مسعود موسوی و بازی (به ترتیب حروف الفبا) نگین ابدالی، پویا اسکندرزادگان، امین بشارتی، سید پویا بیکی، وحید ذات عجم، فرزانه رضایی، فریماه رئوفی، نگین زینی وند، سهیل ساعی، محمد امین عرب سالاری ، یلدا فاطمی و کیمیا هوشمند با مدت زمان ۵۵ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه می رود.

در توضیح این نمایش آمده است: «مردم یک شهر با شادی و سرور زندگی کرده و روزهای خوبی را سپری می کنند تا اینکه اتفاقاتی شرایط را تغییر می دهد».

نمایش «ارزش های نسبی» به نویسندگی نوئل کاورد ، کارگردانی میکائیل شهرستانی و بازی امیرحسین جمشیدی ، علی اکبرزینلی ، نسا بامداد، فاطمه سادات خاتمی، منصوره هروی، الهه سادات خاتمی، رعنا صفاری سیاهکلی، ابوالفضل برقی، رامین غلامی، رضا امانی، علی مزینی، میترا همایونفر، نرگس شاه چراغی، امیرحسین رفیعی، حامد رحمان پور، درسای سبحه، فاطمه امیرجان، پدرام کوهی ، محمدرضا محبی نیز ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان در تالار سایه اجرا می شود.

در توضیح این اثر نمایشی آمده است: «پسر یک خانواده اشرافی در پی ازدواج با یک ستاره هالیوود با مخالفت خانواده رو به رو می شود اما اتفاقی سبب می شود که ارزش های گذشته همچنان تعیین کننده باشند.»

نمایش «ناگهان سامورایی» به نویسندگی، کارگردانی و بازی سیامک زین‌الدینی هم ساعت ۱۹ با مدت زمان ۵۵ دقیقه و قیمت بلیت ۱۷۰ هزار تومان در کارگاه نمایش به صحنه می رود.

به گفته کارگردان این اثر، نمایشنامه‌ «ناگهان سامورایی» مونولوگی درباره‌ خاطرات نسلی از دهه‌ شصتی‌ها، دوستی‌ها، آرزوها و سختی‌هایشان است که در بستر روایت زندگی و تراژدی قهرمان کشتی بابک قربانی بازتاب پیدا می‌کند. این متن میان گذشته و حال، رؤیا و واقعیت، نوستالژی کودکی و سرنوشت تلخ قهرمانان، در رفت‌وآمد است و به نوعی مرثیه‌ای برای نسل و رفقای از دست‌ رفته است.