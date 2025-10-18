به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکام جداگانه‌ای مجتبی خوش‌روش میانگله و محمد قناعتیان جبذری را به عنوان سرپرستان دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و جهرم منصوب کرد.

در حکم ابلاغی حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به مجتبی خوش‌روش میانگله و محمد قناعتیان جبذری آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مجتبی خوش روش میانگله دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با مرتبه دانشیار است. در کارنامه پژوهشی وی تألیف و ترجمه ۷ کتاب و چاپ ۱۳۰ مقاله در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی و ۱۶۰ مقاله در همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی قابل مشاهده است.

همچنین انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استان، دو دوره پژوهشگر برتر دانشگاه و دو دوره استاد نمونه دانشگاه از سوابق علمی و پژوهشی وی می‌باشد.

خوش‌روش فعالیت به عنوان معاون دانشجویی، مدیر برنامه و بودجه و مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری مازندران، دو دوره عضویت در هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان مازندران را در کارنامه خود دارد.

وزیر علوم در نامه جداگانه ای از تلاش‌های حسین مرادی رئیس سابق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در زمان تصدی مسئولیت این دانشگاه قدردانی کرد.

محمد قناعتیان جبذری دانش اموخته دکتری فیزیک ذرات بنیادی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه جهرم با مرتبه دانشیار است. از وی تاکنون بیش از ۳۸ مقاله علمی پژوهشی منتشر و ۵۰ مقاله در کنفرانس‌های داخلی و بین المللی ارائه شده است.

از سوابق اجرایی قناعتیان می‌توان به ریاست دانشگاه پیام نور جهرم، مدیرگروه علوم پایه، و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهرم اشاره کرد.

وزیر علوم در نامه جداگانه ای از تلاش‌های محمد عباس زاده جهرمی رئیس سابق دانشگاه جهرم در زمان تصدی مسئولیت این دانشگاه قدردانی کرد.