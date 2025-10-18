  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

سرپرستان دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و جهرم منصوب شدند

سرپرستان دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و جهرم منصوب شدند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکام جداگانه‌ای سرپرستان دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و جهرم را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکام جداگانه‌ای مجتبی خوش‌روش میانگله و محمد قناعتیان جبذری را به عنوان سرپرستان دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و جهرم منصوب کرد.

در حکم ابلاغی حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به مجتبی خوش‌روش میانگله و محمد قناعتیان جبذری آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مجتبی خوش روش میانگله دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با مرتبه دانشیار است. در کارنامه پژوهشی وی تألیف و ترجمه ۷ کتاب و چاپ ۱۳۰ مقاله در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی و ۱۶۰ مقاله در همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی قابل مشاهده است.

همچنین انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استان، دو دوره پژوهشگر برتر دانشگاه و دو دوره استاد نمونه دانشگاه از سوابق علمی و پژوهشی وی می‌باشد.

خوش‌روش فعالیت به عنوان معاون دانشجویی، مدیر برنامه و بودجه و مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری مازندران، دو دوره عضویت در هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان مازندران را در کارنامه خود دارد.

وزیر علوم در نامه جداگانه ای از تلاش‌های حسین مرادی رئیس سابق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در زمان تصدی مسئولیت این دانشگاه قدردانی کرد.

محمد قناعتیان جبذری دانش اموخته دکتری فیزیک ذرات بنیادی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه جهرم با مرتبه دانشیار است. از وی تاکنون بیش از ۳۸ مقاله علمی پژوهشی منتشر و ۵۰ مقاله در کنفرانس‌های داخلی و بین المللی ارائه شده است.

از سوابق اجرایی قناعتیان می‌توان به ریاست دانشگاه پیام نور جهرم، مدیرگروه علوم پایه، و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهرم اشاره کرد.

وزیر علوم در نامه جداگانه ای از تلاش‌های محمد عباس زاده جهرمی رئیس سابق دانشگاه جهرم در زمان تصدی مسئولیت این دانشگاه قدردانی کرد.

کد خبر 6626271
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها