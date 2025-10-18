اعتراضات گسترده مردمی علیه «ترامپ» در آمریکا+ فیلم و عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، تظاهرات اعتراض آمیز مردمی در آمریکا با شعار «نه به پادشاه» در واشنگتن دی سی پایتخت این کشور در اعتراض به خودکامگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آغاز شده است.
بر اساس اعلام این رسانه، تظاهرات خشم مردم آمریکا انتظار میرود بیش از ۱۰۰ هزار معترض ضدترامپ را روانه خیابانها کنند.
راهپیمایی گسترده اعتراضی «نه به پادشاه» در ۲ هزار و ۵۰۰ نقطه در ۵۰ ایالت آمریکا قرار است برگزار شود.
به گزارش راشا تودی، راهپیمایی اعتراضی «نه به پادشاه» در نیویورک، میدان تایمز مملو از جمعیتی است که یکصدا فریاد میزنند: «ترامپ همین الان باید برود.»
آدمکهای ترامپ و جی دی ونس (معاون ترامپ) با لباس زندان و زنجیر در تجمع «نه به پادشاه» در واشنگتن دی سی به نمایش درآمدند.
یکی از معترضان «نه به پادشاه» میگوید که با توجه به مخاطرات امنیتی برای مردم، توصیه میشود آنها از ماسک استفاده کنند.
