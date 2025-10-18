مرکز ساخت و تولید طلا و جواهر در ارومیه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این واحد تولیدی در راستای حمایت از سرمایهگذاران در شهرک فناوری ارومیه احداث شده و با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومانی توانسته است در فاز نخست زمینه اشتغال ۳۰ نفر نیروی متخصص را فراهم کند.
استاندار آذربایجانغربی در آئین بهره برداری از این واحد تولیدی گفت: تاکنون در آذربایجانغربی بیش از ۱۰۰ هکتار زمین به صاحبان طرحهای سرمایهگذاری و تولیدکنندگان واگذار شده است.
رضا رحمانی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار در گرو آموزش، نوآوری و تکمیل زنجیره ارزش در بخشهای صنعتی است، خاطرنشان کرد: در آذربایجانغربی زمینه برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف، از صنایع معدنی تا فناوریهای نو، کاملاً فراهم است.
وی با بیان اینکه نمایشگاهها و افتتاح پروژههای صنعتی و اقتصادی اخیر نشان میدهد که مسیر رشد در استان آغاز شده و باید با هم آن را ادامه دهیم، گفت: آذربایجانغربی نه تهدید، بلکه فرصت بزرگ کشور است؛ استانی که اگر متحد باشد، میتواند در شمار پنج استان نخست کشور از نظر سرمایهگذاری و توسعه قرار گیرد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به برخی حواشی مسابقات فوتبال اخیر در ارومیه، بر لزوم هوشیاری مردم و مسئولان در برابر تحریک احساسات قومی تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم رقابتهای ورزشی، که مایه نشاط و همدلی است، به ابزاری برای تفرقه و دلسردی تبدیل شود. دشمن دقیقاً روی همین نقاط ضعف حساب میکند تا وحدت مردم این استان را هدف قرار دهد.
رحمانی با بیان اینکه آذربایجانغربی همواره نماد همزیستی اقوام و مذاهب بوده است، افزود: به جای دامن زدن به حاشیهها، باید با همدلی و نگاه بلندمدت سراغ توسعه برویم. امروز سرمایه اصلی ما مردم هستند، همان سرمایه انسانی که اگر اراده کند، هیچ مانعی نمیتواند مانع پیشرفت استان شود.
