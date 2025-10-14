نهاد گزینش باید جایگاه واقعی خود را در نظام اجرایی کشور باز یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهاب جلیلوند دبیر هیئت عالی گزینش کشور در اولین همایش دبیران اعضا و مسئولین دبیرخانه هیأت‌های مرکزی گزینش دستگاه‌های اجرایی با عنوان «گردهمایی هیأت‌های مرکزی گزینش کشور»، گفت: گزینش شایسته‌ترین‌ها برای نظام مقدس جمهوری اسلامی برای عهده ماست و از آغاز به عهده گرفتن بار امانت هیئت عالی گزینش کشور تکالیف قانونی بر عهده هیئت عالی گزینش کشور نهاده شد که هیئت‌های مرکزی گزینش دستگاه‌های اجرایی انصافاً خیلی خوب در کنار ما بودند.

وی‌افزود: برای تحقق این اهداف نکته اول که تکلیف شورای عالی اداری کشور بود، باز طراحی نظام گزینش کشور بود. باز طراحی نظام گزینش کشور را ما در دو تا ساحت ملاحظه کردیم.

جلیلوند در ادامه خاطر نشان کرد: ساحت اول، بازشناسی جایگاه نهاد گزینش در دستگاه‌های اجرایی است. این دغدغه مستمری بود که توسط همکاران ما مطرح می‌شد. از این منظر که نهاد گزینش در دستگاه‌های اجرایی به عنوان یک نهاد فراموش‌شده است و بعضاً به عنوان یک تبعیدگاه مطرح می‌شود، اقبالی از سوی کارمندان برای کار کردن در مجموعه گزینش وجود ندارد. این واقعاً به عنوان یک دغدغه مطرح بود، لذا برای بازشناسی اهمیت این دستگاه به عنوان یکی از محصولات فکری و یادگارهای ماندگار حضرت امام راحل (سلام‌الله‌علیه)، تلاش شد تا بتوانیم انصافاً تا جایی که ممکن است جایگاه نهاد گزینش را در مجموعه دستگاه‌های اجرایی بازشناسی کنیم.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور اظهار کرد: الحق باید ذکر خیر و یاد نیکی بکنم از برادر عزیزم آقای دکتر رفیع‌زاده، ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی، که بسیار با همتی گران در کنار ما بودند در این مسیری که آغاز کردیم و الحمدلله در حال انجام و پیشرفت است. همراهی و همکاری سازمان اداری و استخدامی، نقشی مؤثر در روند بازشناسی و احیای جایگاه واقعی نهاد گزینش در نظام اداری کشور داشته است و امید می‌رود این مسیر با قدرت ادامه یابد.

جلیلوند بیان کرد: هدف ما این است که نهاد گزینش، به عنوان یک نهاد الهام‌بخش، کارآمد و مورد اعتماد در ساختار اداری جمهوری اسلامی ایران شناخته شود و جایگاه واقعی خود را در نظام اجرایی کشور باز یابد.

