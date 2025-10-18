نسل جوان باید سیره شهیدان را بشناسد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله شفعی جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس شامگاه شنبه در دیدار جمعی از اصحاب رسانه وخبرنگاران استان قم و نیز خادمان امامزاده موسی مبرقع علیه السلام که به مناسبت روز عصای سفید در منزل ایشان برگزار شد، اظهار کرد: هنگامی که شیپور جنگ در این سرزمین نواخته شد، از پیر و جوان، زن و مرد، همگی به ندای امام راحل لبیک گفتند و با الهام از رهنمودهای ایشان، جان و مال خود را تقدیم کردند تا امروز ایران اسلامی سرافراز بماند.
وی با اشاره به نقش محوری ایمان و رهبری امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس افزود: امام راحل با دم مسیحایی خود حیات طیبه را به ملت ایران عطا کردند و مردم نیز با تبعیت از ایشان، حماسههایی جاوید آفریدند.
شفعی با یادآوری فرمایشات شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه هر آنچه داریم مدیون خون شهداست، بیان کرد: در روزگاری که دشمنان از هیچ تجاوزی دریغ نمیکردند، رزمندگان ما با تن بیزره در برابر تانکها ایستادند و با دستان خالی، اما با ایمانی راسخ، از خاک و ناموس کشور دفاع کردند.
این جانباز دوران دفاع مقدس ادامه داد: روزگاری بود که بیگانگان از ملت ایران حق توحش» میگرفتند، اما امروز به برکت خون شهدا و ایستادگی مردم، در جایگاهی از عزت و اقتدار قرار داریم که دشمن صهیونیستی را به عقب نشینی وادار شد.
وی با تأکید بر اینکه جبههها تنها میدان نبرد نبود، بلکه سنگر راز و نیاز با خدا و مکتب معنویت بود، تصریح کرد: یکی از ضروریات امروز جامعه، زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال اخلاق و سیره آنان به نسل جوان است و نسل جوان ما باید بدانند شهدا چگونه زیستند که به این مرتبه از قرب الهی دست یافتند.
شفعی افزود: شهدا اهل اخلاص بودند، اعمال نیک خود را پنهان میکردند و هیچگاه به دنبال ریا و شهرت نبودند و همین صفا و بیریایی بود که آنان را به بالاترین درجات رساند.
وی با اشاره به چگونگی جانبازی خود اظهار کرد: در بیستم بهمنماه سال ۱۳۶۱، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، به عنوان نیروی تأمین، همراه با تیم اطلاعات عملیات به عنوان نیروی تأمین در ورودی یکی از کانالها مستقر شدیم تا گردان سیدالشهدا علیهالسلام وارد میدان شود اما هنوز گردان بهطور کامل در معبر قرار نگرفته بود که دشمن آتش سنگینی را روی مسیر گشود و ما برای کاهش حجم آتش، به سمت مواضع دشمن شلیک کردیم و در همان حین که در حال آماده کردن آرپیجی برای شلیک بودم ناگهان مورد اصابت تیر دشمن قرار گرفتم و نور چشمانمان از دست رفت.
این رزمنده دفاع مقدس با بیان اینکه پس از جنگ، مسیر علم و خدمت به مردم را ادامه داده است، گفت: امروز در عرصه وکالت فعالیت میکنم و باور دارم که احقاق حقوق مردم، ادامه همان مسیر دفاع از حق و عدالت است.
شفعی در پایان تأکید کرد: بزرگترین وظیفه ما در برابر شهدا این است که نگذاریم آرمانهایشان به فراموشی سپرده شود و اگر در این مسیر کوتاهی کنیم، در پیشگاه آنان پاسخی نخواهیم داشت و باید در مسیر شهیدان گام برداریم تا انقلاب و ارزشهای الهی آن ماندگار بماند.
جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس گفت: شهدا با اخلاص در راه خدا قدم گذاشتند و امروز وظیفه ماست که سیره آنان را به جوانان بشناسانیم تا بدانند چگونه با از خودگذشتگی آنان عزت ایران اسلامی رقم خورد.
