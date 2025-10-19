سردار سلیمانی: فرهنگ مقاومت ریشه در انقلاب اسلامی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی صبح یکشنبه در اجلاسیه بینالمللی شهیدان راه قدس با محوریت اولین سالگرد شهادت اولین شهیده ایرانی راه قدس «معصومه کرباسی» که در شیراز برگزار شد، یاد این شهدا که در لبنان و در جبهه مقاومت شهید شدند را گرامی داشت و از شهیدان جبهه مقاومت، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار علیه ملت ایران یاد کرد.
وی بر ویژگیها و افتخارات شهر شیراز تأکید کرد و گفت: این شهر، اولین شهید جبهه مقاومت از ایران را در خود پرورانده است که در مقابل جنایتکاران صهیونیستی به شهادت رسید.
سردار سلیمانی به دستاوردهای جبهه مقاومت و فرهنگ مقاومت تأکید کرد و افزود: فرهنگ مقاومت یکی از مهمترین و اساسیترین موضوعات در زندگی بشر در سالهای اخیر است و ریشه در انقلاب اسلامی دارد.
وی قهرمانانی مانند حاج قاسم سلیمانی، سیدالشهداء مقاومت را نمونههای بارز این فرهنگ معرفی کرد و گفت: ملت ایران، با ۴۶ سال مقاومت در برابر قدرتهای جهانی، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، نشان داد که مقاومت همواره پیروزی است.
مقاومت در کشورهای مختلف در حال گسترش است
فرمانده سازمان بسیج مستضعفین به تغییرات در سطح جهان اشاره و تصریح کرد: مقاومت در کشورهای مختلف، از جمله اروپا و آمریکا در حال گسترش است.
وی بر قدرت نرم مقاومت نیز تأکید کرد و گفت: دشمنان، با وجود فناوریهای پیشرفته، نتوانستهاند در مقابل مقاومت، پیروزی کسب کنند. نمونههایی مانند شکست رژیم صهیونیستی در مقابل حزبالله لبنان و مقاومت مردم غزه در مقابل حملات گسترده این رژیم، نمونههایی از این پیروزیها است.
سردار سلیمانی به موضوع فلسطین و مقاومت مردم غزه اشاره کرد که با وجود بمبارانهای وسیع و محاصرههای شدید مقاومت کردند و سپس افزود: مردم غزه موضوع فلسطین را به یک مسئله جهانی تبدیل کردند. مقاومت غزه، نماد ایستادگی و پیروزی است و نشان داد که حتی در شرایط سخت، اراده و مقاومت مردم پیروز است.
نقش غرب در سو استفاده از فناوری و علم
فرمانده سازمان بسیج مستضعفین به نقش غرب در سو استفاده از فناوری و علم اشاره کرد و افزود: غرب، با بهرهگیری نادرست از دانش و فناوری، جنگهای جهانی و بحرانهای بزرگ را رقم زده و فناوریها را در مسیر سلطهگری و جنگهای جهانی به کار برده است، نه در جهت صلح و توسعه بشریت.
سردار سلیمانی در ادامه سخنان خود به قدرت ملت ایران در طول جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: نتیجه این جنگ تقویت روحیه مقاومت و وفاداری در بین مردم بوده و این قدرت، نتیجه رنسانس فرهنگی و علمی است.
وی تأکید کرد: مقاومت، راه موفقیت و پیروزی برای ملتها است و نمونههای بارزی مانند حاج قاسم سلیمانی نشانگر فرهنگ مقاومت هستند که در جهان اسلام و فراتر از آن ترویج یافته است.
وی به نقش صهیونیستها در جهان امروز اشاره کرد و افزود: این گروه، نه تنها سرزمین فلسطین بلکه در غرب و اروپا نیز نفوذ دارند و پشت توطئههای اشغال و تضعیف کشورهای مسلمان مانند ایران قرار گرفتهاند.
فرمانده سازمان بسیج مستضعفین گفت: هدف غرب، تضعیف قدرتهای اسلامدوست است تا بتوانند بر جهان مسلط شوند و در این راه، برنامههای گستردهای برای تغییر ساختارهای فرهنگی و نظامی دنیا طراحی کردهاند، از جمله تلاش برای وارد کردن ایدئولوژی صهیونیستی به ارتش آمریکا و ترویج جنگ و ناامنی.
مقاومت کلید پیروزی و عزت ملت ایران و جهان اسلام است
سردار سلیمانی بر اهمیت آگاهی و بصیرت ملتها تأکید کرد و هشدار داد که اگر ملتها از این تحولات غافل بمانند، در آینده با بحرانهای جدی مواجه خواهند شد.
وی بر نقش فرهنگ مقاومت و تکیه بر آن در مقابله با توطئههای دشمنان تأکید کرد و گفت: تداوم این مسیر، زمینهساز ظهور حضرت مهدی (عج) و برقراری عدالت جهانی است.
سردار سلیمانی بر اهمیت حفظ و تقویت فرهنگ مقاومت تأکید و تصریح کرد: راه مقاومت کلید پیروزی و عزت ملت ایران و جهان اسلام است.
