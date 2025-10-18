به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی، سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و ذوب‌آهن، که با نتیجه یک بر یک به پایان رسید، اظهار کرد: خوشحالم که در خدمت شما هستم. دیداری بود که به نظرم هر کاری لازم بود برای گرفتن سه امتیاز انجام دادیم. تیم ما گل سالم به ثمر رساند و پنالتی هم گرفت، اما متأسفانه در این بازی برخی صحنه‌ها یا بود و یا نبود و این مسئله‌ای است که حتماً باید دوستان در کمیته داوران در مورد آن اظهار نظر کنند.

وی افزود: اگر گل سالم و پنالتی صحیح بوده است که صحنه‌ها خیلی واضح بودند و اگر هم نبود، واقعاً یک پوئن منفی است و باید تأسف خورد که با وجود همه تکنولوژی و آموزش‌ها چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. من نمی‌دانم چرا این صحنه‌ها به راحتی دیده نشده‌اند. ما که از فاصله ۶۰ متری بازی را مشاهده می‌کردیم، کاملاً واضح بود. از باشگاه و کمیته داوران می‌خواهم که نسبت به این موضوع واکنش جدی نشان دهند، زیرا ضایع شدن حق یک تیم به این سادگی بسیار ناراحت‌کننده است.

سرمربی فولاد خوزستان ادامه داد: من باید در اینجا در مورد بازی و مسائل فنی و تاکتیکی صحبت کنم، نه داوری و VAR این واقعاً جای تأسف دارد که با وجود همه آموزش‌ها و تکنولوژی، نتیجه بازی تحت تأثیر تصمیمات داور قرار گیرد. فشار نباید روی مربیان و بازیکنان باشد، بلکه باید روی آموزش بیشتر و استفاده صحیح از تکنولوژی باشد.

وی در مورد عملکرد تیمش گفت: بچه‌ها بازی خوبی ارائه دادند. گل خورده روی غفلت خودمان بود و حریف با توجه به کار خوب ایستگاهی به گل رسید. قبل از آن ما گل سالم زده بودیم و بعد از مساوی شدن بازی، پنالتی گرفتیم. صحنه پنالتی بسیار آشکار و واضح بود و هیچ جای بحث نداشت. ما چهار داور و هشت چشم داریم که بازی را می‌بینند و اگر ما از ۶۰ متری صحنه را می‌بینیم، باید دوستان هم قادر باشند آن را ببینند. به نظرم در صحنه‌های امروز یک مشکل وجود داشت که نمی‌خواهند در مورد آن صحبت کنند.

گل‌محمدی در ادامه به مشکلات تیم اشاره کرد: از ابتدای فصل با مشکلات زیادی مواجه بودیم. مصدومیت چند بازیکن کلیدی نیز شرایط را سخت کرده است، اما نباید ذهنیت منفی داشته باشیم و باید با بازیکنان جوان ادامه دهیم.

وی درباره گل اول ذوب‌آهن گفت: صحنه‌ای که گل اول رخ داد، واضح بود. بازیکن ما شوت می‌زند، توپ به پای بازیکن حریف می‌خورد و بعد بازیکن حریف آگاهانه توپ را دفع می‌کند، ولی گل به ثمر می‌رسد. این صحنه هیچ آفسایدی نداشت و قوانین جدید داوری بسیار واضح است.

سرمربی فولاد خوزستان از تأثیر مثبت وحید امیری تشکر کرد و افزود: وحید از زمان حضورش انرژی زیادی به تیم داد و الگویی برای بازیکنان جوان شد. خیلی چیزها را به آن‌ها یاد داد و حتی خود ما از او یاد گرفتیم. از او تشکر می‌کنیم و برایش آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.

