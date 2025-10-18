بعثت کرمانشاه در هفته نهم لیگ آزادگان میهمان شناورسازی قشم است

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۹ فردا (یکشنبه ۲۷ مهرماه) تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میهمان تیم فوتبال شناورسازی قشم خواهد بود.

این دیدار از هفته نهم رقابت‌های لیگ آزادگان برگزار می‌شود و در حالی است که تیم بعثت کرمانشاه با ۹ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد و به دنبال کسب نخستین پیروزی خود با هدایت ابراهیم اشکش است.

اشکش در دو دیدار گذشته خود با بعثت، یک شکست و یک تساوی را تجربه کرده و هواداران امیدوارند تیم در این بازی به نتیجه مطلوبی دست یابد.

تیم شناورسازی قشم نیز با ۹ امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به بعثت در جایگاه پایین‌تر ایستاده است.