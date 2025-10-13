تساوی بدون گل بعثت کرمانشاه مقابل داماش گیلان در هفته هشتم لیگ آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته هشتم لیگ آزادگان، عصر دوشنبه تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان تیم داماش گیلان بود که این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی صفر بر صفر به پایان رسید.

شاگردان ابراهیم اشکش که در بازی گذشته خود متحمل شکست شده بودند، در این مسابقه نیز نتوانستند از امتیاز میزبانی بهره ببرند و تنها به کسب یک امتیاز بسنده کردند. این دومین بازی رسمی ابراهیم اشکش در کسوت سرمربیگری بعثت بود که با وجود عملکرد دفاعی نسبتاً منسجم، در بخش هجومی توفیق چندانی نداشت.

با پایان این مسابقه، بعثت کرمانشاه با یک پله سقوط در جدول رده‌بندی لیگ آزادگان، در جایگاه دهم قرار گرفت. با این حال، اعضای تیم و کادر فنی همچنان به حمایت هواداران خود دل بسته و امیدوارند در ادامه رقابت‌های لیگ و نیز در جام حذفی نتایج بهتری کسب کنند.