اشکش: پیروزی برابر شناورسازی نتیجه غیرت و برنامه تیمی بعثت بود

به گزارش خبرنگار مهر ابراهیم اشکش شامگاه یکشنبه پس از دیدار تیمش با شناورسازی قشم در هفته نهم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال کشور (آزادگان) در نشست خبری با تقدیر از عملکرد شاگردانش گفت: اول از همه به بازیکنان هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم. بازی سخت و درگیرانه‌ای بود، اما بچه‌های بعثت با غیرت و تمرکز بالا توانستند نتیجه را به نفع خود رقم بزنند و سه امتیاز شیرین بگیرند.



وی در ادامه با اشاره به شرایط مالی و حمایتی تیم‌ها گفت: در این فوتبال که هزینه‌ها واقعاً کمرشکن شده، باید از مالکان تیم‌ها و به ویژه آقای حسنی در کرمانشاه تشکر کرد. هر سفر تیمی برای این عزیزان ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، اما با عشق و علاقه شخصی وارد میدان شده‌اند و با فداکاری، شور و نشاط را به جامعه مناطق خودشان هدیه می‌کنند. این رفتار عاشقانه باید مورد حمایت جدی قرار بگیرد.



سرمربی بعثت افزود: استان‌های هرمزگان و کرمانشاه باید به فکر چنین افراد ارزشمندی باشند و از آن‌ها حمایت کنند. تیم شناورسازی قشم تیم خوبی است و ماندن آن در لیگ قطعاً به نفع فوتبال کشور خواهد بود، اما امروز شاگردان من بهتر کار کردند و مزد زحماتشان را گرفتند. ما با برنامه به زمین رفتیم و به آنچه می‌خواستیم؛ رسیدیم.



اشکش با اشاره به مسائل مالی تیم بعثت تصریح کرد: بازیکنان تیم فقط پنج درصد از قراردادشان را تاکنون دریافت کرده‌اند، اما با جان و دل بازی می‌کنند. ۳۵ تا ۴۵ درصد از مطالبات‌شان پرداخت نشده، ولی این بچه‌ها مردانه در زمین می‌جنگند. امیدوارم مسئولان استان نگاه ویژه‌تری به این تیم داشته باشند تا بتوانیم روند رو به رشد را ادامه دهیم.



وی درباره شرایط فنی مسابقه گفت: بازی خیلی درگیرانه و پرموقعیت بود. هر دو تیم بیش از ۱۰ موقعیت گل داشتند، اما ما در خلق و استفاده از موقعیت‌ها موفق‌تر بودیم. تیم حریف در خط حمله سرعتی و خطرناک بود، اما با آنالیز دقیق، توانستیم با برنامه‌ریزی روی ضربات ایستگاهی و استفاده از کناره‌ها به گل برسیم. همان چیزهایی که در تمرینات هفته گذشته کار کرده بودیم، امروز در زمین مسابقه دیدیم.



اشکش با تمجید از کادر فنی تیمش گفت: حضور افرادی مثل آقای کریمی نقشی برجسته و مهمی در این برد داشت. همه تلاش می‌کنیم تیم بعثت به جایگاه واقعی خود برسد و این روند ادامه داشته باشد.



سرمربی تیم بعثت در بخش دیگری از سخنانش به قضاوت داور اشاره کرد و گفت: از تیم داوری بازی تشکر می‌کنم. داور چهارم و سایر داوران با تمرکز بالا قضاوت کردند و هیچ‌کدام از دو تیم اعتراضی نداشتند. این نشان می‌دهد داوران جوان ما باانگیزه و توانمند هستند.



وی در پایان تأکید کرد: این پیروزی نتیجه عشق و غیرت بازیکنانم است. فوتبال در لیگ آزادگان با وجود همه سختی‌ها، به عشق افرادی زنده است که با هزینه شخصی تیم‌داری می‌کنند. حمایت از این افراد و بازیکنان یعنی حمایت از نشاط اجتماعی در استان‌ها. ما با همین روحیه و قدرت به مسیرمان ادامه می‌دهیم.