ابراهیم اشکش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در خدمت مردم خوب و فوتبالدوست کرمانشاه و تیم ریشهدار بعثت هستم.
وی با اشاره به مسابقه با داماش گیلان از هفته هشتم لیگ آزادگان، گفت: تمام تلاش ما این است که در دیدار فردا با ارائه یک بازی زیبا و حسابشده، سه امتیاز کامل را کسب کنیم و آن را تقدیم هواداران عزیز تیم بعثت کنیم.
اشکش با اشاره به نقش تأثیرگذار تماشاگران در موفقیت تیم بیان کرد: منتظر حضور پرشور و گرم هواداران در ورزشگاه هستیم، چرا که حضور آنها میتواند روحیه بازیکنان را دوچندان کند و مسیر پیروزی را هموارتر سازد.
سرمربی بعثت کرمانشاه در پایان گفت: انشاءالله با تلاش بازیکنان و حمایت هواداران، پس از پایان بازی جشن پیروزی را در کنار مردم عزیز کرمانشاه برگزار کنیم.
