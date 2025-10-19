اولین پیروزی بعثت با هدایت ابراهیم اشکش در لیگ آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در چارچوب رقابت‌های هفته نهم لیگ آزادگان عصر یکشنبه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف تیم فوتبال شناورسازی قشم رفت.

در این دیدار شاگردان ابراهیم اشکش پس از یک بازی پرتحرک و نزدیک، موفق شدند با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دهند. تک گل این مسابقه را مجتبی ممشلی در دقیقه ۷۹ بازی به ثمر رساند تا بعثتی‌ها نخستین برد خود را با هدایت سرمربی جدیدشان جشن بگیرند.

این پیروزی برای تیم بعثت اهمیت زیادی داشت، چرا که ضمن بازگشت روحیه به بازیکنان، جایگاه این تیم را نیز در جدول رده‌بندی بهبود بخشید. بعثتی‌ها با کسب این سه امتیاز ارزشمند، جمع امتیازات خود را به عدد ۱۲ رسانده و در پایان هفته نهم در جایگاه هفتم جدول لیگ آزادگان قرار گرفتند.

تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته آینده این رقابت‌ها نیز دیداری خانگی خواهد داشت و به دنبال ادامه روند صعودی خود در جدول است.