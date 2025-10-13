به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اشکش عصر دوشنبه در نشست خبری پس از دیدار با داماش گیلان ضمن ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش گفت: خیلی خوشحالم که در خدمت تیم بعثت کرمانشاه و مردم خوب این شهر هستم. امیدوارم بتوانیم با نتایج خوب دل هواداران را شاد کنیم. امروز شاهد یکی از بازی‌های باکیفیت لیگ بودیم که هر دو تیم جنگنده ظاهر شدند و توقف‌های کمی در جریان بازی رخ داد. داور هم وقت اضافه بسیار کمی گرفت که نشان‌دهنده روان بودن مسابقه بود.

وی با اشاره به استفاده از بازیکنان جوان اظهار کرد: امروز پنج بازیکن زیر ۲۱ سال ما در زمین حضور داشتند که نشان از آینده‌دار بودن این مجموعه دارد. تلاش ما این است که این جوانان در کنار بازیکنان باتجربه رشد کنند تا تیم در مسیر پیشرفت قرار گیرد. از عملکرد بازیکنانم راضی هستم، اما نیاز داریم برخی از معایب تاکتیکی را برطرف کنیم تا در ادامه لیگ بتوانیم امتیازات بیشتری کسب کنیم.

اشکش افزود: بعثت کرمانشاه تیمی مردمی است و برای شادی دل مردم این استان تلاش می‌کند، اما بدون حمایت مسئولان این مسیر دشوار خواهد بود. انتظار داریم مدیران استانی پای کار بیایند تا بتوانیم در کنار آقای حسنی، مدیر باشگاه، شرایط بهتری برای تیم فراهم کنیم. لیگ آزادگان رقابتی فشرده و نفس‌گیر است و تیم‌ها از نظر سطح فنی به هم نزدیک هستند، بنابراین برای موفقیت باید از نظر مالی و پشتیبانی نیز در وضعیت مطلوبی قرار بگیریم.

سرمربی بعثت در خصوص شرایط بازیکنان خط حمله نیز گفت: در بازی‌های گذشته پنج گل زدیم که چهار گل توسط عرفان پورافراز و حامد عسگری به ثمر رسیده بود. امروز غیبت این دو بازیکن و حامد اکبری محسوس بود. امیدواریم هر چه زودتر به ترکیب برگردند. البته در نظر داریم دو بازیکن جدید در این هفته جذب کنیم تا برای بازی بعدی مقابل قشم دست‌مان بازتر باشد.

وی درباره حاشیه پیش از بازی و شائبه‌هایی درباره داوری تصریح کرد: قبل از بازی پیامی از طرف باشگاه داماش منتشر شده بود که به نوعی شائبه مهربانی داوران با بعثت را مطرح می‌کرد. به نظر من این رفتار در شأن فوتبال نیست. داوران قشر پاکی هستند و امروز هم قضاوت خوبی داشتند. هرچند در دو صحنه می‌شد اعلام پنالتی کرد، اما به تصمیم داور احترام می‌گذارم و معتقدم نباید قضاوت‌ها را تحت فشار روانی قرار داد.

اشکش در ادامه با اشاره به مشکلات مالی باشگاه گفت: باشگاه بعثت یک مجموعه خصوصی است که با عشق و تعصب آقای حسنی اداره می‌شود. با توجه به هزینه‌های بالای مسابقات، پرداختی به موقع بازیکنان و پشتیبانی مالی مناسب برای ادامه مسیر ضروری است. مسئولان استان باید دست آقای حسنی را بگیرند، چراکه این تیم نه‌تنها نماد فوتبال استان بلکه نماد غرب کشور است.

او با تقدیر از هواداران کرمانشاهی عنوان کرد: از مردم شریف کرمانشاه تشکر می‌کنم. امروز دیدیم که هواداران با فرهنگی بالا، بدون توهین به داور یا تیم حریف، تیم خود را تشویق کردند. این رفتار نمونه‌ای از اصالت مردم کرمانشاه است و امیدوارم در سراسر کشور الگو شود.

سرمربی بعثت در پایان ضمن قدردانی از رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها رکن اصلی ورزش هستند و از شما خبرنگاران عزیز بابت حمایت‌ها و پوشش حرفه‌ای مسابقات تشکر می‌کنم. امیدوارم با ادامه تلاش همه‌جانبه، نتایج بهتری برای تیم مردمی بعثت رقم بخورد.