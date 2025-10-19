  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۹

تک گل بعثت کرمانشاه مقابل شناور سازی قشم

کرمانشاه- بعثت کرمانشاه در هفته نهم رقابت‌های لیگ دسته اول موفق شد با یک گل به پیروزی برسد.

