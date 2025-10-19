https://mehrnews.com/x39msQ ۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۹ کد خبر 6627829 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۹ تک گل بعثت کرمانشاه مقابل شناور سازی قشم کرمانشاه- بعثت کرمانشاه در هفته نهم رقابتهای لیگ دسته اول موفق شد با یک گل به پیروزی برسد. دریافت 6 MB کد خبر 6627829 کپی شد مطالب مرتبط اولین پیروزی بعثت با هدایت ابراهیم اشکش در لیگ آزادگان پیروزیهای اقتصادی در پایان هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیل می شود بعثت کرمانشاه در هفته نهم لیگ آزادگان میهمان شناورسازی قشم است فردا گاز دربخشهایی از خیابان امام خمینی اصفهان قطع می شود طیبی امیری: افسانه امنیت اسرائیل فروپاشیده است برچسبها بعثت کرمانشاه قشم لیگ آزادگان کرمانشاه
نظر شما