هفته پانزدهم لیگ یک؛ جدال فرد البرز و بعثت کرمانشاه برنده نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین بازی هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال، تیمهای فرد البرز و بعثت کرمانشاه در دیداری پرموقعیت به مصاف هم رفتند اما نتیجهای جز تساوی بدون گل برای دو تیم به دست نیامد.
شاگردان فرید صفاییفرد در تیم فرد البرز بازی را با انگیزه و سرعت بالا آغاز کردند و در همان دقایق نخست توانستند چند موقعیت مسلم گلزنی روی دروازه بعثت کرمانشاه خلق کنند. این روند در نیمه نخست و حتی بخشهایی از نیمه دوم نیز ادامه داشت اما بیدقتی مهاجمان، مانع باز شدن دروازه حریف شد و فرصتهای متعدد یکی پس از دیگری از دست رفت.
در آن سوی میدان نیز بعثت کرمانشاه که با هدایت ابراهیم اشکش وارد این دیدار شده بود، روی ضدحملات و نفوذ از عمق دفاع فرد البرز چند موقعیت جدی ایجاد کرد اما مهاجمان این تیم نیز در زدن ضربات آخر موفق نبودند و نتوانستند توپ را از خط دروازه عبور دهند. عملکرد دو تیم در طول مسابقه نشان داد که ایجاد موقعیت برای هر دو تیم آسانتر از تبدیل آن به گل بود و همین موضوع باعث شد تساوی بدون گل رقم بخورد.
با این نتیجه، تیم فرد البرز به امتیاز ۲۰ رسید و موقتاً در رتبه ششم جدول قرار گرفت. از سوی دیگر بعثت کرمانشاه نیز که همچنان از پیروزی دور مانده است، با ۱۸ امتیاز در رده نهم جدول باقی ماند و روند ناکامی این تیم در کسب برد ادامه پیدا کرد. این تساوی در شرایطی رقم خورد که فرد البرز در فصل جاری بارها فرصتهای گلزنی را از دست داده و تعداد بالای تساویهای این تیم نیز ارتباط مستقیم با همین مسئله دارد.
در این دیدار برای تیم فرد البرز بازیکنانی شامل نیما ملایی، داوود سپهریمهر، محمدرضا پایداری، محمدرضا پورمحمد، علی قربانخانی، میثم نقیزاده، امیرحسین امیری، فواد محمودی، ابراهیم غلامنژاد، مسعود رمضانی و عباسعلی اکبری به میدان رفتند و هدایت این مجموعه بر عهده فرید صفاییفرد بود. در ترکیب بعثت کرمانشاه نیز محمد دریس، مجتبی ممشلی، محمدجواد جلالی، محمدمهدی مهدیخانی، محمدرضا زارعی، امید سلطانی، علی هزامی، حامد عسگری، سجاد سیاهکمری، سجاد بازگیر و حامد اکبریپور حضور داشتند و هدایت تیم بر عهده ابراهیم اشکش بود.
