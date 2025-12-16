  1. استانها
احمدی: پویش «بساز مدرسه» فرصتی برای توسعه مدارس در تهران است

تهران- دبیر دومین همایش خیرین مدرسه‌ساز منطقه ۵ تهران، از آغاز پروژه مدرسه «وفاق ملی» با حضور خیرین و مسئولان کشوری خبر داد.

موسی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پروژه مدرسه «وفاق ملی» خبر داد و گفت: امروز توفیقی شد در راستای سیاست دولت چهاردهم و پویش ملی جناب دکتر مسعود پزشکیان، نشست‌هایی با شورای موسسین مدارس غیردولتی و مدیران منطقه برگزار کنیم و شور و هیجان حاضران برای مشارکت در مدرسه‌سازی برای خودم درس بزرگی بود.

وی افزود: هدف ما پیوستن به پویش بسیار مقدس «بساز مدرسه» است که سال گذشته در خوزستان با حضور وزیر آموزش و پرورش آغاز شد و پس از یک سال به بهره‌برداری رسید، در منطقه ۵ آموزشی، با حمایت مدیر آموزش و پرورش این منطقه و شورای راهبردی، جلسات متعددی برگزار شد تا این سنت حسنه به شکل گسترده در کشور توسعه یابد.

دبیر دومین همایش خیرین مدرسه‌ساز ادامه داد: در جلسه با خیرین و مسئولان عالی رتبه کشوری، اشتیاق و اعلام آمادگی آنان برای مشارکت در مدرسه‌سازی و حمایت از پروژه مدرسه «وفاق ملی» کاملاً مشهود بود و امیدواریم با کمک ائمه اطهار، بتوانیم در ۳۱ استان کشور، حتی به صورت نمادین، سلسله مدارس وفاق ملی را بسازیم.

