فرحبخش: مجلس دانش آموزی تمرینی از مردم سالاری و دموکراسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرحبخش، در اولین نشست قطبی کمیسیون تخصصی دوازدهمین دوره مجلس دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران ویژه قطب چهار استان‌های کرمان، هرمزگان، فارس، بوشهر و یزد، با اشاره به جمعیت ۶۹۰ هزار نفری دانش‌آموزان استان کرمان، انتخاب دو نماینده از میان این جمعیت را افتخاری بزرگ دانست.

وی افزود: این انتخاب تمرینی از مردم‌سالاری و دموکراسی است که اگر از سن دانش‌آموزی درک شود، ارزشمندتر خواهد بود.

فرحبخش، با تاکید بر نقش دانش‌آموزان در آینده کشور، اظهار داشت: شما سیاست‌گذاران آینده هستید و شرط تحقق تحولات بزرگ در کشور، داشتن دانش تخصصی و ذهنیت بلندمدت است.

وی با بیان اینکه مسیر موفقیت پر فراز و نشیب است، گفت: نباید از حاشیه‌ها تأثیر بگیرید یا زود از مسیر خسته شوید، ذهنیت شما باید به اندازه کشور بزرگ باشد و این جایگاه را نقطه پایان ندانید، بلکه آغاز راهی روشن بدانید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین از تغییر رویکرد فعالیت‌های دانش‌آموزی از سخنرانی‌محور به کارگاه‌محور ابراز خرسندی کرد و افزود: فرآیند یاددهی و یادگیری باید به گونه‌ای باشد که از دل آن، فردی ساخته شود که کشور به او نیاز دارد.

فرحبخش، بر اهمیت پرورش نگرش و نگاه آینده‌محور در دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: مطمئنم اتفاقات خوبی در انتظار شماست؛ فقط کافی‌ست مسیر را با انگیزه و آگاهی ادامه دهید.