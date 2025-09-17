  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

بیش از ۲۰ هزار دانش آموز کرمانی هوش مصنوعی را یاد گرفتند

کرمان- مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز کرمانی در طرح ملی آموزش هوش مصنوعی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، بعد از ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از برگزیدگان استانی و کشوری طرح ملی «ایران دیجیتال» گفت: بزرگ‌ترین لذت برای ما این است که دانش‌آموزان در حوزه‌های نوین رتبه کسب کنند و الگویی برای دیگران باشند.

وی با اشاره به شرکت بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز کرمانی در طرح ملی آموزش هوش مصنوعی افزود: ایران دیجیتال یکی از بهترین طرح‌هایی است که در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته و می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات اساسی در یادگیری مهارت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نو باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: با توجه به اینکه آینده جهان به‌شدت تحت تأثیر هوش مصنوعی و فضای مجازی خواهد بود، ضروری است دانش‌آموزان ما از پایه با این مهارت‌ها آشنا شوند.

فرحبخش، از همراهی خانواده‌ها در این طرح قدردانی کرد و گفت: اطلاع‌رسانی گسترده و تشویق دانش‌آموزان می‌تواند مشارکت استان کرمان را در سال آینده افزایش دهد.

وی یاد آور شد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در برخی مناطق به‌ویژه جنوب استان کرمان باعث شده دانش‌آموزان با کمترین مشکل در این طرح شرکت کنند.

