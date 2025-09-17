بیش از ۲۰ هزار دانش آموز کرمانی هوش مصنوعی را یاد گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، بعد از ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از برگزیدگان استانی و کشوری طرح ملی «ایران دیجیتال» گفت: بزرگترین لذت برای ما این است که دانشآموزان در حوزههای نوین رتبه کسب کنند و الگویی برای دیگران باشند.
وی با اشاره به شرکت بیش از ۲۰ هزار دانشآموز کرمانی در طرح ملی آموزش هوش مصنوعی افزود: ایران دیجیتال یکی از بهترین طرحهایی است که در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته و میتواند زمینهساز تغییرات اساسی در یادگیری مهارتهای هوش مصنوعی و فناوریهای نو باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: با توجه به اینکه آینده جهان بهشدت تحت تأثیر هوش مصنوعی و فضای مجازی خواهد بود، ضروری است دانشآموزان ما از پایه با این مهارتها آشنا شوند.
فرحبخش، از همراهی خانوادهها در این طرح قدردانی کرد و گفت: اطلاعرسانی گسترده و تشویق دانشآموزان میتواند مشارکت استان کرمان را در سال آینده افزایش دهد.
وی یاد آور شد: توسعه زیرساختهای ارتباطی در برخی مناطق بهویژه جنوب استان کرمان باعث شده دانشآموزان با کمترین مشکل در این طرح شرکت کنند.
نظر شما