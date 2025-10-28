مدیر کل نوسازی مدارس کرمان: سرانه فضای آموزشی در شهر کرمان بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا واعظی‌نژاد، ظهر سه شنبه در نشست خبری گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار دولت چهاردهم اولویت خود را آموزش و پرورش قرار داده است.

وی افزود: تعداد ۱۵۸ پروژه با یک هزار و ۶۲ کلاس درس در استان کرمان در دستور کار اداره کل نوسازی قرار دارد و مدارس کانکسی بالای ۱۰ نفر ساماندهی و در مهرماه تحویل آموزش‌وپرورش شده است.

وی افزود: ۱۱ مدرسه سنگی استان در اولین فرصت با همکاری بسیج سازندگی، بنیاد علوی و دستگاه‌های ذی‌ربط برچیده می‌شوند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان عنوان کرد: ۵.۴۵ مترمربع سرانه آموزشی در کشور است که این سرانه در استان ۲۵ صدم مترمربع از متوسط کشوری پایین‌تر است و سه شهرستان منوجان، ریگان و رودبار سرانه آموزشی زیر سه متر دارند.

واعظی‌نژاد، با بیان اینکه در شهر کرمان سرانه فضای آموزشی بحرانی است گفت: سرانه فضای آموزشی در بخش مدارس ابتدایی شهر کرمان ۲.۲ متر مربع است.

وی اظهار داشت: در مهرماه امسال تعداد ۵۳ پروژه با ۳۴۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش استان کرمان شده است و ساخت بقیه کلاس‌ها در دستور کار است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان ادامه داد: اعتبار خوبی می‌گیریم و مصوبه اعتبار سال جاری برابر یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان است که ۸۰۰ میلیارد تومان ملی و بقیه استانی است.

واعظی‌نژاد عنوان کرد: استاندار کرمان همچنین صنایع استان را پای کار مدرسه‌سازی آورد و آنها از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود برای ساخت ۸۵۰ کلاس درس در مدارس تعهد دادند.

وی با بیان اینکه تعداد ۲ هزار کلاس درس در استان کرمان سیستم گرمایشی نامناسب دارند گفت: تعمیرات اساسی موتور خانه‌های مدارس در حال انجام است.

وی افزود: مدارس جدید تحویلی به آموزش و پرورش کلاس‌های هوشمند دارند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان با بیان اینکه در هویت بخشی و طراحی فضاهای آموزشی یک گام جدی برداشته ایم گفت: ما نسل جدیدی از فضاهای آموزشی در سال آینده در کرمان خواهیم داشت.

واعظی نژاد، با اشاره به ساخت ۶ هنرستان در استان کرمان گفت: تعداد ۲ هنرستان در کرمان و در شهرهای سیرجان، رفسنجان، شهربابک و بم یک هنرستان احداث می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرحی برای جمع آوری مدارس کپری وجود ندارد افزود: به طور متوسط ۳۰ درصد مدارس استان کرمان تخریبی هستند.

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