حسین توکلی در گفت و گو با مهر از انجام پروژه‌های گسترده نشت‌یابی و بازسازی شبکه‌های آبرسانی در شش ماهه اول سال جاری با هدف مدیریت مصرف آب و کاهش هدررفت خبر داد و افزود: در راستای اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و کاهش آب بدون درآمد، پروژه‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف شهری و روستایی استان به انجام رسید که نتایج مثبت آن در پایداری شبکه و کاهش هدررفت آب آشکار شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش نشت‌یابی شبکه‌های آبرسانی، بیان کرد: در این راستا ۴۱.۱ کیلومتر از شبکه‌های توزیع در مناطق شهری، ۵۷ کیلومتر از شبکه‌های توزیع در مناطق روستایی و پنج هزار و ۷۹۵ رشته انشعاب در شهرها نشت‌یابی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین دو هزار و ۲۹۹ رشته انشعاب در روستاها، ۱.۳ کیلومتر از خطوط انتقال در بخش شهری و ۲۷.۴ کیلومتر از خطوط انتقال در بخش روستایی مورد پایش و نشت‌یابی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات بازسازی و نوسازی، اظهار داشت: ۹ کیلومتر از انشعابات شبکه توزیع در شهرها، ۳۷.۲ کیلومتر از انشعابات شبکه توزیع در روستاها، ۰.۳ کیلومتر از خطوط انتقال در مناطق شهری و ۱۸.۲ کیلومتر از خطوط انتقال در مناطق روستایی بازسازی و نوسازی شده است.

توکلی بیان کرد: ۸۸۱ رشته انشعاب در شهرها، دو هزار و ۱۱۹ رشته انشعاب در روستاها اصلاح و بازسازی شده که نقش مهمی در کاهش هدررفت آب و بهبود کیفیت خدمات داشته است.

وی با بیان اینکه این اقدامات تنها بخشی از برنامه‌های مدون شرکت برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و حفاظت از سرمایه‌های ملی آب در استان است و با قوت ادامه خواهد داشت، افزود: هدف نهایی ما تأمین آب پایدار و با کیفیت برای همه مشترکان شهری و روستایی در سراسر استان است.