به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری ظهر پنج‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌های گروهی بیان کرد: سیستم‌های نوین آبیاری موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف آب دارند که مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی آبی استان به سیستم‌های نوین آبیاری تجهیز شده است، اظهار داشت: در راستای افزایش بهره‌وری آب و توسعه کشاورزی پایدار در استان خراسان جنوبی ادامه دارد.

اسفندیاری با بیان اینکه همچنین از ابتدای سال جاری، ۶۶۳ هکتار از اراضی استان به سیستم‌های نوین آبیاری تجهیز و به بهره‌برداری رسیده است، ادامه داد: شهرستان طبس با ۲۳۴ هکتار، بالاترین سطح اجرایی را داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: در آبیاری تحت فشار به ازای هر هکتار، چهار هزار و ۴۰۰ مترمکعب و در آبیاری کم‌فشار هزار و ۵۰۰ تا دو هزار مترمکعب صرفه‌جویی آب خواهیم داشت.