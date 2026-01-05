اصلاح شبکه آب ۹ روستای روانسر با هدف کاهش هدررفت

اسامه نیکرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از اجرای این طرح را ارتقای پایداری شبکه آبرسانی و کاهش هدررفت آب در مناطق روستایی عنوان کرد و اظهار داشت: این عملیات در روستاهای خراجیان، حاجیآباد، اسماعیلکل، دواب، شله، گرگابی، قلعهگاه، کلاهکبود و سمنگان به اجرا درآمده است.
وی افزود: در قالب این طرح، بخشی از خطوط انتقال و شبکه توزیع آب اصلاح و تعویض شد و انشعابات فرسوده نیز مورد بازسازی قرار گرفت تا مشکلات ناشی از فرسودگی شبکه برطرف شود.
مدیر امور آب و فاضلاب روانسر با اشاره به جزئیات فنی اجرای طرح تصریح کرد: در این عملیات، خطوط و انشعابات آبرسانی در اقطار مختلف از ۲۰ تا ۱۲۵ میلیمتر اصلاح شد که این اقدام تأثیر قابلتوجهی در کاهش شکستگیهای مکرر، افزایش فشار شبکه و بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکان داشته است.
نیکرفتار با اشاره به محدودیتهای اعتباری موجود خاطرنشان کرد: این پروژه با اتکا به منابع داخلی شرکت و با حمایت معاونت بهرهبرداری و توسعه آب و همچنین معاونت مالی اجرا شده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش و همکاری مجموعه همکاران، از پشتیبانی معاونتهای مربوطه در تحقق و اجرای موفق این طرح قدردانی کرد.
