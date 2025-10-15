  1. اقتصاد
سامانه بارشی جدید در راه ۷ استان؛ احتمال تخریب محصولات کشاورزی و زراعی

مقام مسئول هواشناسی گفت: سامانه بارشی جدید از امروز وارد کشور می‌شود و ۷ استان شمالی و جنوبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد،این شرایط احتمال خسارت به محصولات کشاورزی را درپی دارد.

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: از امروز چهارشنبه (۲۳ مهر) تا روز شنبه (۲۶ مهر) در مناطقی از شرق اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز غربی ابرناکی، بارش باران و گاهی رعدوبرق رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور نیز جوی آرام و پایدار حاکم است.

وی افزود: طی پنج روز آینده، در شمال شرق و برخی مناطق شرق کشور، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان بیان کرد: آسمان تهران امروز (۲۳ مهر) صاف و گاهی همراه با وزش باد ملایم خواهد بود و حداقل و حداکثر دمای پایتخت به ترتیب ۱۶ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار زرد سازمان هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در عرض‌های بالا و ادامه ناپایداری‌های همرفتی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در کشور خبر داد و گفت: بر اساس این هشدار، وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نواحی مستعد، خیزش گردوخاک از امروز چهارشنبه (۲۳ مهر) تا روز شنبه (۲۶ مهر) پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: بر پایه پیش‌بینی‌ها، استان‌های گیلان، مازندران، شمال اردبیل، ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان طی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) تحت تأثیر این سامانه جوی قرار می‌گیرند. همچنین، روز پنجشنبه (۲۴ مهر) گیلان، مازندران، نوار شرقی و شمال اردبیل، شرق و شمال هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان با بارش و ناپایداری جوی همراه خواهند بود.

ضیائیان یادآور شد: بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی، روز جمعه (۲۵ مهر) استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان و روز شنبه (۲۶ مهر) نیز گیلان و غرب مازندران تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

وی درباره مخاطرات این شرایط جوی هشدار داد و گفت: در این مدت، احتمال لغزندگی جاده‌ها، جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع تندبادهای لحظه‌ای، صاعقه، تگرگ، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقت، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و بروز خسارت به سازه‌های سبک و تخریب و سرمازدگی محصولات کشاورزی و باغات وجود دارد.

هشدار وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا تا روز شنبه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه اظهار کرد: سازمان هواشناسی همچنین از افزایش گرادیان فشاری و تقویت باد در برخی مناطق کشور خبر داده است.

این مسئول سازمان هواشناسی ادامه داد: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، به‌ویژه در نواحی مستعد گردوخاک، از امروز (۲۳ مهر) تا شنبه (۲۶ مهر) ادامه خواهد داشت و احتمال کاهش کیفیت هوا در این مناطق وجود دارد.

ضیائیان بیان کرد: امروز شرق خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و خوزستان، فردا (پنج‌شنبه، ۲۴ مهر) شرق خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان، روز جمعه (۲۵ مهر) خراسان جنوبی، شرق سمنان، شمال شرق اصفهان، غرب خوزستان و شمال سیستان و بلوچستان و همچنین روز شنبه (۲۶ مهر) خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، شرق سمنان و جنوب خراسان رضوی تحت تأثیر این سامانه خواهند بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با اشاره به پیامدهای وزش باد شدید گفت: احتمال کاهش کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها، سقوط اشیا از ارتفاعات، شکستن نهال‌ها و درختان فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و تأسیسات حساس به گردوخاک و بروز اختلال در ناوگان حمل‌ونقل به سبب کاهش دید افقی در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

زهره آقاجانی

