خبرگزاری مهر، گروه استانها: در سالهای اخیر، تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه و جهان نشان دادهاند که قدرت جهانی آمریکا دیگر مانند گذشته نیست. از کاهش نفوذ اقتصادی و سیاسی گرفته تا شکستهای پیدرپی در پروژههای منطقهای، کارشناسان بسیاری از جمله جامعهشناسان و تحلیلگران غربی، افول این ابرقدرت را مورد مطالعه قرار دادهاند. بنا بر آمار، بیش از ۸۰۰ عنوان کتاب و تحقیق در آمریکا درباره افول تمدن آمریکایی منتشر شده که نشاندهنده واقعیتی غیرقابل انکار است: این کشور در تلاش برای زنده نگه داشتن نظم جهانی خود، به شکل پوشالی عمل میکند و از توان مدیریت جهانی واقعی فاصله گرفته است.
یکی از مصادیق این تلاش، اجلاس شرمالشیخ بود؛ نشستی که واشنگتن آن را به عنوان صلحنمایی و احیای ابرقدرتی خود طراحی کرد، اما تحلیلگران و کشورهایی که نسبت به اهداف واقعی این اجلاس هوشیار بودند، آن را تنها یک نمایش رسانهای و سیاسی تلقی کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با بررسی دقیق نقشههای پشت پرده این نشست، تصمیم گرفت در این پروژه استکباری مشارکت نکند و با یک «نه» راهبردی، استقلال و اقتدار خود را به جهانیان نشان دهد.
نه راهبردی ایران، فروپاشی سناریوی آمریکا
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، با تأکید بر افول قدرت آمریکا، این کشور را نخستین قربانی پروژه نظم نوین جهانی دانست.
حجت الاسلام عباسعلی گرزین، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز افول قدرت آمریکا تنها یک تحلیل نیست، بلکه یک واقعیت راهبردی است. این کشور دیگر نمیتواند نقش پیشین خود را در جهان ایفا کند و تلاشهای اخیر برای بازتولید قدرت پوشالی، تنها نمایش است.
گرزین افزود: اجلاس شرمالشیخ به هیچ عنوان یک نشست واقعی صلح نبود، بلکه کوششی رسانهای برای زنده نشان دادن اقتدار آمریکا بود. بسیاری از کشورهایی که در این نشست شرکت کردند، نه با میل خود، بلکه تحت فشار واشنگتن وارد میدان شدند. این دقیقاً همان سیاست تحقیرآمیز و استکباری است که آمریکا در طول دههها اجرا کرده است.
وی در ادامه با اشاره به تصمیم راهبردی ایران گفت: حضور جمهوری اسلامی در این اجلاس میتوانست به معنای تأیید نظم آمریکایی و بازتولید تصویر پوشالی ابرقدرتی این کشور باشد. اما ایران با «نه» خود، سناریوی دشمن را بر هم زد و استقلال و اقتدار خود را به جهان نشان داد.
این اقدام بازتاب گستردهای در میان ملتهای آزادیخواه داشت و پرچم ایران به عنوان نماد مقاومت در بسیاری از راهپیماییهای جهانی به اهتزاز درآمد.
گرزین همچنین درباره تحولات غزه اظهار کرد: آمریکا تلاش داشت آتشبس اخیر را به نام خود ثبت کند، اما همه میدانند که این دستاورد نتیجه مقاومت ملت فلسطین و محور مقاومت است، نه میانجیگری واشنگتن. طوفان مقاومت طرح صلح تحمیلی موسوم به توافق ابراهیم را در هم شکست و جریان سازش را متوقف کرد، اتفاقی که نه تنها فلسطین بلکه ملتهای آزادیخواه جهان را بیدار کرد.
وی تأکید کرد: تجربه سالهای گذشته محور مقاومت نشان داده است که مقاومت هزینه دارد، اما بی مقاومتی هزینهای چندبرابر دارد. وقتی مقاومت فعال بود، در ۱۲ سال حدود دو هزار شهید داده شد؛ اما وقتی این خط تضعیف شد، در ۱۲ روز بیش از هزار و ۲۰۰ شهید دادیم. این معادله روشن است و ملتهای منطقه به خوبی آن را درک کردهاند.
گرزین گفت: نقش آفرینی و روایتگری مقتدرانه و مستقل ایران در برابر روایت تحریفشده آمریکا، و بیداری ملتها در اروپا و آمریکا، ظرفیت تاریخی بزرگی برای ایران ایجاد کرده است. جهان امروز ایران را به عنوان لنگرگاه توازن و امنیت میبیند و هرگونه کوتاهی در مسیر مقاومت میتواند به عقبگرد تاریخی منجر شود.
امت واحده و پرچمداری ایران
در ادامه، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان، با تحلیل عمیقتر موضوع، نقش ایران و محور مقاومت در شکلگیری امت واحده را تشریح کرد.
حجتالاسلام محمد زمان قربانی گفت: انقلاب اسلامی ایران به تعبیر امام راحل «انفجار نور» بود. شعاع این نور امروز به برکت مجاهدتها و اخلاص ملتهای مظلوم، به ویژه مردم شجاع غزه، سراسر جهان را دربر گرفته است.
قربانی افزود: صفبندی آخرالزمانی میان جبهه کفر و جبهه توحید امروز کاملاً روشن شده است؛ حتی برخی کشورها با ظاهر اسلامی، در جبهه طاغوت ایستادهاند، اما مستضعفان جهان با قلبی مؤمن در جبهه حق قرار دارند.
وی با اشاره به حرکت داوطلبانه کاروانهای همبستگی با فلسطین گفت: این افراد میدانستند ممکن است دستگیر یا شهید شوند، اما با ایمان و شجاعت خود را به دل خطر زدند و حماسهای جهانی خلق کردند. همانگونه که گفته شده، فلسطین کلید فرج است و این حرکتها مقدمهای بر تحقق وعدههای الهی است.
قربانی همچنین به شهادت شخصیتهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ۴۷ سال تجربه انقلاب نشان داد که جمله امام خمینی مبنی بر اینکه «بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود»، یک حقیقت انکارناپذیر است. هر ترور و هر شهادت نه تنها مردم را دلسرد نکرد، بلکه همبستگی و اتحاد آنان را بیشتر کرد. بسیاری از شخصیتهای ترور شده تبدیل به نماد و مکتبی برای ملت ایران شدند و این پیوند عاطفی و هویتی، عامل مهمی در انسجام ملی است.
قربانی تأکید کرد: ایران پرچمدار امت واحده جهانی است و با ایستادگی بر اصول الهی، زمینهساز ظهور منجی عالم (عج) خواهد بود. ملتهای مظلوم جهان چشم به موضع ایران دوختهاند و هر تصمیم ایران مسیر مبارزه با نظام سلطه را تعیین میکند.
تصمیم راهبردی ایران و تغییر معادلات جهانی
در بخش پایانی تحلیلها، حسن بی ارجمندی، کارشناس ارشد مسائل بینالملل و دکترای حقوق بینالملل، تصمیم ایران برای عدم حضور در اجلاس شرمالشیخ را از زاویه راهبردی و ژئوپلیتیکی بررسی کرد.
وی گفت: عدم حضور ایران برخاسته از یک محاسبه دقیق سیاسی و راهبردی بود؛ حضور در چنین نشستهایی میتوانست منجر به روایتسازی تحریفشده شود و چهره ایران را در چارچوب طرحهای صهیونیستی نشان دهد.
بی ارجمندی افزود: نشست شرمالشیخ بخشی از یک پروژه تمدنی بزرگتر با محوریت رژیم صهیونیستی بود که هدف آن تثبیت نظم جدید جهانی و جدا کردن کشورهای عربی از محور مقاومت بود. تصمیم ایران، پاسخ هوشمندانهای به این روند بود و جایگاه کشور در جبهه مقاومت را تثبیت کرد.
وی همچنین به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: دشمن محاسبات خود را بر اساس الگوهای دهه ۶۰ طراحی کرده بود، اما انسجام ملی تمام معادلات آنها را فرو ریخت. برخلاف دهه ۶۰ که ورود مستقیم آمریکا به جنگ چند سال طول کشید، این بار کمتر از چند روز شکست خوردند.
بی ارجمندی خاطرنشان کرد: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در گفتمان مردمی و قرآنی ریشه دارد. همانطور که در جنگ ۱۲ روزه انسجام و ایمان ملی معادلات دشمن را فرو ریخت، در عرصه دیپلماسی نیز استقلال راهبردی ایران میتواند نظم تحمیلی صهیونیسم را به چالش بکشد و زمینهساز آینده روشن باشد.
این گزارش نشان می دهدتصمیم راهبردی ایران برای عدم حضور در اجلاس شرمالشیخ، نه تنها استقلال و عزت کشور را حفظ کرد، بلکه پیام روشنی از پرچمداری ایران در مسیر مقاومت و امت واحده جهانی به جهان ارسال کرد. حمایت ملتها از فلسطین، اتحاد مستضعفان در جبهه حق و انسجام داخلی ملت ایران نشان میدهد که مقاومت واقعی، توان تغییر معادلات جهانی را دارد.
شهادت شخصیتهای انقلاب اسلامی، تبدیل به نماد و مکتب هویتساز شده و انسجام ملی را تقویت کرده است. در این مسیر، ایران به عنوان محور مقاومت و لنگرگاه توازن جهانی، میتواند نه تنها نقشههای دشمن را خنثی کند، بلکه زمینهساز ظهور وعده الهی و آیندهای روشن برای ملتهای آزادیخواه جهان باشد.
