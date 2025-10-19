حجت‌الاسلام رضا نوری صبح یک شنبه در افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی که در مصلی امام خمینی بجنورد برگزار شد، با تأکید بر اهمیت علم و دانش در رشد شخصیت و پیشرفت کشور گفت: تفاضل و تفاوت در برتری افراد عمدتاً ناشی از میزان علم و دانش آنهاست. هر چقدر دانش و آگاهی فرد بیشتر باشد، شخصیت و عظمت او نیز بالاتر خواهد بود.



وی در ادامه افزود: علم و دانش مقدمه تربیت، رشد، پیشرفت، قدرت و حتی بقا است، به همین دلیل اهمیت فراوانی دارد که همه ما به دنبال کسب علم و دانش باشیم و بهترین راه برای رسیدن به این هدف، مطالعه کتاب است.



نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه گفت: کتاب ابزار اصلی آموختن علم و دانش است و این با اطلاعات پراکنده و بدون قاعده‌ای که در فضای مجازی وجود دارد کاملاً متفاوت است، اگر بخواهیم به صورت عمیق و اصولی با مسائل آشنا شویم، باید حتماً مطالعه کتاب را در اولویت قرار دهیم.



امام جمعه بجنورد با اشاره به تجربیات افراد موفق در جامعه گفت: اغلب کسانی که در هر حوزه‌ای رشد کرده‌اند، اهل کتاب و مطالعه بوده‌اند و باید جامعه را به سمت کتابخوانی تشویق کنیم و نمایشگاه‌های کتاب یکی از ابزارهای مهم در این زمینه است.



حجت‌الاسلام نوری در پایان تصریح کرد: امیدوارم با تبلیغات گسترده و فضاسازی مناسب در رسانه‌ها و فضای مجازی، خانواده‌ها نیز تشویق شوند که اهمیت مطالعه را به فرزندانشان منتقل کنند و این بخشی از هزینه‌هایی است که برای مدیریت و سربلندی جامعه باید انجام دهیم.