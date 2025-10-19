به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حیدری صبح یک‌شنبه در آیین افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه کتاب و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس خراسان شمالی که در مصلای امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: این نمایشگاه اولین نمایشگاه در دولت چهاردهم است که به میزبانی خراسان شمالی برگزار می‌شود.

وی افزود: با برگزاری این نمایشگاه و نمایشگاه دفاع مقدس، می‌توانیم ارزش‌های دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل کنیم.

حیدری ادامه داد: این نمایشگاه فرصتی فراهم کرده تا کتابفروشان و ناشران در کنار یکدیگر قرار بگیرند و همکاری‌ها و تعاملات فرهنگی افزایش یابد.

وی بیان کرد: شاخصه مهم خراسان شمالی در برگزاری این نمایشگاه، وفاق و همدلی دستگاه‌های فرهنگی است که به خوبی در استان قابل مشاهده است.

مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران یادآور شد: در این دوره از نمایشگاه، ۲۷۰ ناشر با ۱۷ هزار عنوان کتاب حضور دارند و سومین دوره آموزشی «جلال آل‌احمد» نیز به طور همزمان برگزار خواهد شد.