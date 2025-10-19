پیشرفت ۵۰ درصدی طرح حفاظت بافت تاریخی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اقبالیان، معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم، در نشست بررسی طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی اظهار کرد: این طرح تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته و لازم است در ادامه مسیر، تعامل میان مشاور و مدیریتهای مرتبط شهرداری ارتقا یابد تا خروجی نهایی بتواند هم الزامات مدیریتی و هم نیازهای واقعی مردم را پاسخ دهد.
وی با اشاره به گستردگی ابعاد این طرح، افزود: بافت تاریخی قم تنها مجموعهای از بناهای قدیمی نیست، بلکه زیستگاه بخشی از مردم شهر است؛ بنابراین نگاه به آن باید تلفیقی از حفظ میراث، ارتقای کیفیت زندگی و پاسخگویی به نیازهای روزمره شهروندان باشد.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: هماهنگی میان مدیریتهای مرتبط درون شهرداری، از جمله شهرسازی، خدمات شهری، عمران و سازمان بهسازی، نقشی تعیینکننده در موفقیت طرح دارد.
به گفته اقبالیان، تا زمانی که گفتوگو و همفکری مستمر میان بخشهای مختلف برقرار نشود، هیچ طرح و ضابطهای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در ادامه جلسه، رضا الیجانی، مشاور عالی شهردار قم نیز گفت: شهرداری نباید تنها از زاویه حفاظت به بافت تاریخی بنگرد. زندگی و زیارت در این محدوده بهصورت درهم تنیده است و باید احکامی تدوین شود که بتواند نیازهای مردم را پاسخ دهد.
وی با اشاره به اینکه برخی پروژههای اطراف حرم مطهر به مشکلات این محدوده دامن زده اند خاطرنشان کرد: طرحهای جدید با همین نگاه باید بازنگری شود تا بعدها به مشکل جدیدی تبدیل نشود.
نظر شما