به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکریان در جلسه شامگاه چهارشنبه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به واقعیت‌های بودجه سال جاری شهرداری اظهار داشت: در بودجه سال جاری ۱۷۰ میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری مربوط به عوارض ساختمانی و مباحث مرتبط با پروانه ساختمانی است و ۱۸۵ میلیارد باقی درآمدها است که عمدتاً درآمدهای پایدار است.

وی با اشاره به اختصاص یافتن ۴۹۰ میلیارد تومان در بودجه سال جاری به سایر منابع که در واقع وام و فروش اموال است ادامه داد: در بحث هزینه‌ها ۱۸۰ میلیارد تومان مربوط به خدمات اداری و خدمات شهری است که خدمات ثابت و گریز ناپذیر است و بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه عمرانی است یعنی می‌شود استنباط کرد که درآمدهای پایدار کفاف هزینه‌های جاری را می‌دهد.

به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر قم درآمد پایدار در شهرداری، درآمدهایی از قبیل عوارض اتباع، عوارض مشاغل، بهای خدمات، مالیات بر ارزش افزوده و ... را شامل می‌شود که می‌توان آن را همگام با تورم و برای جبران افزایش هزینه‌های جاری افزایش داد.

فروش تجاری بر اساس نیاز شهر

وی با اشاره به اینکه بخشی از درآمدهای شهرداری ناشی از فروش اموال منقول است ابراز داشت: باید ابتدا کار مطالعاتی انجام شود تا بدانیم در شهر چقدر به تولید تجاری نیاز داریم.

ذاکریان گفت: اگر چنین تحلیلی بر اساس تحقیقات میدانی در سطح مناطق هشت گانه شهرداری داشته باشیم می‌توانیم ببینیم که چه اندازه در پروژه‌های عمرانی می‌شود سرمایه‌گذاری کرد.

وی ادامه داد: اگر همچنان تحلیل ما این است که در رکود بازار مسکن باشیم به نفعمان است که تملکات را افزایش داده در بحث مسکن سرمایه‌گذاری کنیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: ممکن است سیاست ما این باشد که پروژه‌های عمرانی را کم رنگ کرده یا تأمین منابع کنیم برای سرمایه‌گذاری در مسئله مسکن تا میزان دارایی‌های شهرداری بالا رود.