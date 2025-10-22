۴ کلید موفقیت شغلی دانشجویان مهندسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، حمیدرضا تقی راد رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در مراسم آیین استقبال از دانشجویان نوورود دانشگاه خطاب به دانشجویان گفت: چهار سال سرنوشت ساز را پیش رو دارید. دورانی پر از چالش، یادگیری، دوستی و ساختن هویت حرفه‌ای در انتظار شماست.

وی اظهار کرد: هدف ما افزایش محفوظات شما نیست. هدف اصلی ایجاد خمیر مایه تفکر علمی تفکر نقاد و توانایی حل مسئله است. اواخر نوجوانی و اوایل جوانی بهترین زمان برای رشد خلاقیت‌های ذهنی است و دانشگاه بستر بروز این خلاقیت و نوآوری است. رسیدن به آرمان‌های بزرگ شما، نه با حفظ کردن فرمول، بلکه با خلق راه حل از طریق همین توانمندی‌های ذهنی ممکن می‌شود.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی گفت: دانشگاه فقط کلاس درس و آزمایشگاه نیست؛ یک جامعه کوچک و پویاست. حضور جدی شما در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی از امروز آغاز می‌شود. اینجا فرصت دارید مدیریت، کار گروهی و اجرای برنامه را در عمل و بدون ترس از شکست، تمرین کنید.

او ادامه داد: استعداد، بلیط ورود شما به این دانشگاه بود اما پشتکار بلیط خروج موفقیت آمیز شماست. مدیریت زمان به عنوان مهارتی است که موفقیت یا شکست شما را در این ۴ سال رقم می‌زند. دانش فنی (مهندسی یا علوم پایه) یک بخش ماجرا است؛ اما توانایی ارتباط موثر، مذاکره، تاب آوری و کار تیمی بخش دیگر است که آینده شغلی شما را تضمین می‌کند.

تقی راد در پایان تاکید کرد: اساتید شما تنها مربیان درسی نیستند؛ آنها راهنمایان(Mentors) شما در انتخاب مسیر هستند. از آنها فقط درس نپرسید، راه بپرسید. دوره کارشناسی، انتهای مسیر رشد شما نیست؛ بلکه آغاز یک سفر طولانی است. این سفر با اشتغال، مهارت پروری مستمر و یادگیری مادام العمر ادامه می‌یابد.