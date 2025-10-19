  1. استانها
آریان: دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی پس از ۱۰ سال گشایش یافت

بجنورد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: پس از یک دهه وقفه، دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان با حضور علاقه‌مندان و ناشران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آریان صبح یک‌شنبه در آئین افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی در مصلای امام خمینی (ره) اظهار کرد: این دو نمایشگاه با همکاری و همت دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد و اکنون آماده ارائه خدمات به عموم مردم است.

وی افزود: در این نمایشگاه ۲۶۹ ناشر حضور دارند و حدود ۱۷ هزار عنوان کتاب با ۱۲۸ هزار جلد کتاب در سالن‌ها جانمایی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب می‌تواند مسیر روشنایی و رشد فرهنگی برای جوانان و علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه فراهم کند.

