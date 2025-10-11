۲۹درصد از پرونده های تخلفات پیام نور مربوط به غیبت غیرمجاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ابراهیم نیک‌صفت، رئیس هیئت بدوی انتظامی تخلفات دانشگاه پیام نور در گزارشی به جزئیات پرونده‌های طرح شده در این هیئت پرداخته و در این باره اظهار کرد: گزارشی از عملکرد هیئت تخلفات از سال ۱۳۹۶ تاکنون تهیه شده است که بر اساس آن، مجموعاً حدود ۷۲۰ پرونده در این بازه زمانی گزارش شده که از این تعداد، ۶۸۵ پرونده مورد تأیید هیئت قرار گرفته است.

وی افزود: در دوره جدید فعالیت هیئت، حدود ۳۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ نود و دو مورد، در سال ۱۴۰۱ هشتاد و دو مورد، در سال ۱۴۰۲ شصت و نه مورد، در سال ۱۴۰۳ سی و پنج مورد و در سال ۱۴۰۴ تاکنون چهل مورد گزارش شده است. همچنین در دوره جدید دولت که از ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ آغاز شده است، ۴۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئول هیئت تخلفات بدوی دانشگاه پیام‌نور با اشاره به وظایف دیگر این هیئت گفت: علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تخلف، پاسخ به استعلامات متعدد از بخش‌های مختلف دانشگاه نیز از وظایف ماست؛ از جمله استعلام از هیات جذب برای تبدیل وضعیت، کمیسیون ماده ۱ برای ارتقا و تبدیل وضعیت، کارگزینی برای بازنشستگی یا بازخریدی و اداره کل انتصابات برای برخی از افرادی که قرار است مسئولیت‌های مدیریتی بر عهده گیرند.

نیک‌صفت درباره تفکیک نوع تخلفات در سال‌های اخیر اظهار داشت: در گزارش‌های مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۳۰ درصد تخلفات اداری، ۲۹ درصد غیبت غیرمجاز، ۷.۵ درصد تخلفات مالی، ۴.۵ درصد تخلفات اخلاقی، ۳ درصد دوشغله بودن و ۲ درصد تخلفات پژوهشی بوده است.

وی افزود: با توجه به بررسی بخش زیادی از پرونده‌های هیئت، از نظر جنسیتی، حدود ۲۶ درصد افراد گزارش‌شده بانوان و ۷۳ درصد آقایان بوده‌اند. همچنین از نظر وضعیت استخدامی، حدود ۴۷ درصد نیروهای رسمی، ۲۵ درصد پیمانی و ۵ درصد قراردادی هستند.

به گفته نیک‌صفت، با توجه به بازه زمانی مشخص، بیشترین تعداد پرونده‌های گزارش شده، مربوط به استان تهران با حدود ۲۲ درصد است و پس از آن، اصفهان و کهگیلویه‌وبویراحمد با ۷.۵ درصد، آذربایجان غربی، مازندران و ایلام با ۶ درصد، البرز، فارس، خوزستان و کرمان با ۴.۵ درصد، سمنان، هرمزگان، خراسان رضوی و کرمانشاه با ۳ درصد و در نهایت استان‌های لرستان، همدان، خراسان شمالی، گلستان، مرکزی، بوشهر و یزد با ۱.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: در مجموع در بازه زمانی مشخص، حدود ۳۶ درصد از پرونده‌ها منجر به برائت و ۲۰ درصد مختومه شده‌اند. باید توجه داشت که برائت زمانی است که رأی صادر و قطعی شده و قابل پیگیری نیست، در حالی که مختومه معمولاً به دلیل فقدان مدارک یا انصراف شاکی صادر می‌شود.

نیک‌صفت در خصوص آرای صادره نیز گفت: در حدود ۱۸ درصد پرونده‌ها، احکام بندهای ۱ تا ۳ آیین‌نامه شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی و توبیخ کتبی در پرونده درج شده است. همچنین حدود ۲ درصد تنزل پایه، ۲ درصد احکام انتظامی، ۱ درصد کسر از حقوق به دلیل مسائل مالی و ۳ درصد مربوط به تخلفات بازخریدی بوده است. افزون بر این، ۱۵.۵ درصد پرونده‌ها منجر به حکم اخراج شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین موجود، تنها موردی که به‌طور صریح منجر به حکم اخراج می‌شود، غیبت متوالی دو ماه یا غیرمتوالی چهار ماه عضو هیئت علمی است.

نیک‌صفت در پایان گفت: از سال ۱۳۹۹ به‌عنوان عضو و نایب‌رئیس هیئت و از سال ۱۴۰۱ به‌عنوان مسئول هیئت تخلفات بدوی و انتظامی دانشگاه پیام‌نور فعالیت دارم و این گزارش، جمع‌بندی عملکرد هیئت تا اسفند ۱۴۰۳ و دوره جدید آغازشده از سال ۱۴۰۴ است.