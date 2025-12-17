به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، در نشست این کمیسیون که با حضور رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برگزار شد، گفت: متأسفانه عدم شفافیت نرخ ارز موجب به راه افتادن پدیده زیرمیزی در تالار دوم شده و هزینه مضاعفی به واردات کشور تحمیل میکند.
فرشچیان افزود: زیرمیزی در تالار دوم درصد بالایی از هزینه مبادله را به خود اختصاص میدهد و در هیچ سندی هم قید نمیشود. این به دلیل عدم شفافیت نرخ ارز و عدم شناخت طرفین عرضه کننده و خریدار از یکدیگر است.
او ادامه داد: اگر چه صف انتظار ۱۴ روزه توافق شده بود اما نه در تالار یک و نه در تالار دوم اجرا نمیشود و به همین دلیل تجار بیشتر سراغ روش مبادله مستقیم میروند. اما به دلیل اینکه طرفین یکدیگر را نمیشناسند زیرمیزیها به جریان افتاده است. به ازای هر دلار، ۴ هزار تومان مطالبه میشود تا دو طرف را بههم وصل کنند.
بر اساس اعلام اتاق ایران، فرشجیان این را هم گفت که قرار بود صف تخصیص گروه کالایی تالار یک و دو جدا از هم باشند اما این اتفاق نیفتاده است.
