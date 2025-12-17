  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

زیرمیزی‌های ارزی در تالار دوم به جریان افتاده است

زیرمیزی‌های ارزی در تالار دوم به جریان افتاده است

عضو اتاق ایران با بیان اینکه زیرمیزی‌های ارزی در تالار دوم به جریان افتاده است، گفت: شاهد مطالبه ۴ هزار تومان به ازای هر دلار برای اتصال خریدار و فروشنده ارز هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، در نشست این کمیسیون که با حضور رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برگزار شد، گفت: متأسفانه عدم شفافیت نرخ ارز موجب به راه افتادن پدیده زیرمیزی در تالار دوم شده و هزینه مضاعفی به واردات کشور تحمیل می‌کند.

فرشچیان افزود: زیرمیزی در تالار دوم درصد بالایی از هزینه مبادله را به خود اختصاص می‌دهد و در هیچ سندی هم قید نمی‌شود. این به دلیل عدم شفافیت نرخ ارز و عدم شناخت طرفین عرضه کننده و خریدار از یکدیگر است.

او ادامه داد: اگر چه صف انتظار ۱۴ روزه توافق شده بود اما نه در تالار یک و نه در تالار دوم اجرا نمی‌شود و به همین دلیل تجار بیشتر سراغ روش مبادله مستقیم می‌روند. اما به دلیل اینکه طرفین یکدیگر را نمی‌شناسند زیرمیزی‌ها به جریان افتاده است. به ازای هر دلار، ۴ هزار تومان مطالبه می‌شود تا دو طرف را به‌هم وصل کنند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، فرشجیان این را هم گفت که قرار بود صف تخصیص گروه کالایی تالار یک و دو جدا از هم باشند اما این اتفاق نیفتاده است.

کد خبر 6692709
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها