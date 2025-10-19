کلاهبرداری در بازار داغ لاغری با قرص و دمنوش

به گزارش خبرگزاری مهر، جاوید نجفی، متخصص تغذیه و فیزیولوژی ورزشی، به بررسی روش‌های لاغری و چاقی، از قرص و دمنوش تا لیزر، و کلاهبرداری‌های رایج در این حوزه پرداخت.

این کارشناس تغذیه با اشاره به هیاهوی تبلیغات روش‌های فوری لاغری، اظهار داشت: از تبلیغات تلویزیونی گرفته تا صفحات اینستاگرام، همه پر از تبلیغ روش‌های فوری و معجزه‌آسا هستند. قرص، دمنوش، چسب‌های لاغری و دستگاه‌هایی که به اسم علم فروخته می‌شوند، اما فریب هستند.

وی جمله مشترک این تبلیغات را «در کمترین زمان ممکن نتیجه بگیرید» عنوان کرد و افزود: همین جمله، آغاز فریب است. معمولاً ما آدم‌ها از تلاش فرار می‌کنیم و دلمان می‌خواهد یک قرص بخوریم و فردا جلوی آینه بدن جدید ببینیم، اما بدن هوشمند است و فقط نظم، تلاش و صداقت را درک می‌کند، نه عجله و فریب.

هشدار درباره قرص‌ها و دمنوش‌های لاغری

نجفی در پاسخ به این سوال که آیا این قرص‌ها و دمنوش‌ها مشکل‌ساز هستند، تاکید کرد: قطعاً. اغلب این ترکیبات ناشناخته هستند یا اشتها را سرکوب می‌کنند، یا حرکات دستگاه گوارش را کاهش می‌دهند تا غذا مدت طولانی‌تری در معده بماند و فرد احساس سیری کند، یا باعث افزایش دفع آب بدن می‌شوند.

وی توضیح داد: کاهش آب بدن عدد ترازو را کم می‌کند، اما چربی نمی‌سوزد. در واقع وزن کم شده، وزن واقعی نیست و پس از توقف مصرف، وزن برمی‌گردد — حتی سریع‌تر از قبل. اغلب در این فرایند عضله از دست می‌رود، نه چربی. در نتیجه سلامتی بدن کاهش می‌یابد، نه صرفاً وزن.

راه حل علمی و پایدار برای مدیریت وزن

این متخصص فیزیولوژی ورزشی در پاسخ به این سوال که بهترین روش کاهش یا افزایش وزن پایدار از دید علمی چیست، خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها مانند لیزر یا ابزارهای موضعی شاید ظاهر پوست یا چربی سطحی را موقتاً تغییر دهند، اما هیچ دستگاهی نمی‌تواند سبک زندگی اشتباه را جبران کند. بدن ما مثل حساب بانکی است؛ تا وقتی فقط برداشت می‌کنیم و چیزی برنمی‌گردانیم، دیر یا زود حساب خالی می‌شود.

وی بزرگ‌ترین آسیب این روش‌های اشتباه را علاوه بر جسمی، روحی دانست و افزود: وقتی کسی چندبار تلاش می‌کند، هزینه می‌کند و نتیجه نمی‌گیرد، به خودش شک می‌کند و فکر می‌کند مشکل از اراده‌اش است، در حالی‌که مشکل از تبلیغات دروغینی است که امید را می‌فروشند.

نجفی راه حل اصلی را اینگونه تشریح کرد: واقعیت این است که مسیر سلامت، مسیر صداقت است. هیچ فرمول جادویی وجود ندارد. تنها راه درست، داشتن یک رژیم غذایی سالم و پایدار است؛ رژیمی که تمام گروه‌های غذایی را شامل شود و در آن نسبت مناسبی از کربوهیدرات، چربی و پروتئین مصرف گردد.

وی در پایان با بیان تجربه شخصی خود تاکید کرد: به‌طور معمول با یک رژیم استاندارد حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ کالری می‌توان طی زمان مشخص چند کیلوگرم وزن کم کرد، بعد ممکن است بدن به مرحله «استپ وزن» برسد که می‌توان با رژیم‌های شوک علمی و کنترل‌شده این مرحله را شکست. هیچ نیازی به قرص، دمنوش و دستگاه نیست. بدن به صداقت و نظم پاسخ می‌دهد، نه وعده‌های تبلیغاتی.