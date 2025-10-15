  1. استانها
خنکای پاییز در راه خراسان جنوبی؛ احتمال وقوع گرد و خاک در مرز شرقی

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه روند کاهش نسبی دما تا صبح جمعه ادامه دارد، گفت: طی امروز در برخی نقاط از جمله مرز شرقی و مناطق بیابانی، احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

فاطمه زارعی در گفت و گو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده، بیان کرد: طی امروز در برخی نقاط از جمله مرز شرقی و مناطق بیابانی، احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

وی با بیان اینکه از عصر جمعه تا ظهر شنبه افزایش ابر در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، افزود: با توجه به شرایط جوی هوا، از افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان خواستاریم از حضور در فضای باز خودداری کنند

زارعی با بیان اینکه روند کاهش نسبی دما تا صبح جمعه ادامه دارد، افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، صبح امروز سربیشه با ۹ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته بندان با ۳۹ درجه گرم‌ترین نقطه استان بود

به گفته کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی، نوسانات دما در بیرجند هم بین ۱۰ تا ۳۲ درجه ثبت شده است.

