احتمال بارش خفیف باران در شرق خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه لطفی ظهر سهشنبه در گفت و گو با رسانهها با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی اظهار داشت: تا پایان هفته، وزش باد، گرد و خاک در برخی نقاط و افزایش متناوب ابر در سطح استان پیشبینی میشود.
وی با اشاره به وضعیت بارشی در ۲۴ ساعت آ ینده، بیان کرد: احتمال بارش خفیف باران در برخی نقاط شرقی استان تا روز پنجشنبه وجود دارد.
لطفی با بیان اینکه دمای هوا تا صبح فردا روند افزایشی خواهد داشت و هوا در این مدت گرمتر میشود، گفت: در شبانهروز گذشته سربیشه با پنج درجه سلسیوس سردترین و دهسلم نهبندان با ۳۴ درجه گرمترین نقطه استان بود.
نظر شما