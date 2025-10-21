احتمال بارش خفیف باران در شرق خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه لطفی ظهر سه‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی اظهار داشت: تا پایان هفته، وزش باد، گرد و خاک در برخی نقاط و افزایش متناوب ابر در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بارشی در ۲۴ ساعت آ ینده، بیان کرد: احتمال بارش خفیف باران در برخی نقاط شرقی استان تا روز پنجشنبه وجود دارد.

لطفی با بیان اینکه دمای هوا تا صبح فردا روند افزایشی خواهد داشت و هوا در این مدت گرم‌تر می‌شود، گفت: در شبانه‌روز گذشته سربیشه با پنج درجه سلسیوس سردترین و دهسلم نهبندان با ۳۴ درجه گرم‌ترین نقطه استان بود.