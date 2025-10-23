توقف کامل جنگ در غزه ضروری است؛ فرصت جهان اسلام برای حمایت از فلسطین

سالار ولایت‌مدار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر ضرورت توقف کامل جنگ در غزه، اظهار کرد: اتفاقات دو سال گذشته در غزه یک جنایت بشری بوده و باید جنگ در غزه به طور کامل متوقف شود.

وی ادامه داد: اکنون فرصت خوبی برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی است تا پشت فلسطین و جبهه مقاومت بایستند و از مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت‌شان حمایت کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی دولت‌های منطقه که در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین سکوت کردند، گفت: متأسفانه برخی کشورهای همسایه و اسلامی که ما با آن‌ها اشتراکات دینی و منطقه‌ای داریم، اراده مستقلی ندارند و تحت تأثیر و فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند؛ اگر آمریکا حمایتش را بردارد، بسیاری از آن‌ها فرو خواهند ریخت و به نوعی برده این قدرت‌ها شده‌اند. جهان اسلام باید امروز متحد شود و از فلسطین حمایت کند.

وی خطاب به کشورهای همسایه و منطقه، هشدار داد: رژیم صهیونیستی هیچ قاعده‌ای را نمی‌شناسد و در آینده برای همه این کشورها خطرناک خواهد بود. ما همیشه در کنار هر کشوری که با رژیم صهیونیستی درگیر شود، می‌ایستیم چرا که این رژیم خطر بزرگی برای جهان اسلام و بشریت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم عقلانیت حاکم شود و کشورهای اسلامی اقدامات لازم را برای حمایت کامل از فلسطین انجام دهند.