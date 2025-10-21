لزوم استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی برای اصلاح منشور سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست غیرعلنی هیئت رئیسه کمیته دائمی سازمان ملل در صد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، گفت: اولین موضوع این نشست، اصلاح چارت سازمان ملل با تاکید بر ماده ١٠٩ منشور سازمان ملل بود که در این ماده پیش بینی شده که چگونه می‌توان منشور سازمان ملل را تغییر داد.

عضو هیئت رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، افزود: در این نشست گزارشی تهیه شده بود مبنی بر اینکه در یک مسیر زمانی تلاش کنیم تا به یک اجماع درباره اصلاح منشور سازمان ملل متحد براساس ماده ١٠٩ برسیم، البته پیچیدگی‌های مسیر اصلاح نیز در این جلسه مطرح شد، چراکه این اقدام علاوه بر نیاز به دو سوم رای در مجمع عمومی، باید توسط اعضای دائم شورای امنیت نیز پذیرفته شود که این اعضا نیز حق وتو دارند و این موضوع نیز می‌تواند کار را متوقف کند.

حسینی با تشریح نتیجه این نشست، ادامه داد: به هر حال جمع بندی این شد که تلاش‌ها صورت بپذیرد تا در وضعیت فعلی باقی نمانیم، چراکه حدود ٨٠ سال است که از تدوین منشور سازمان ملل می‌گذرد.

عضو هیئت رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، با بیان اینکه ممکن است بخشی از ناکامی‌های سازمان ملل در منشور و ساختار آن باشد، تصریح کرد: برخی اعضا مسیر انجام کار را سخت پیش‌بینی می‌کردند که البته سخنان آنها نیز صحیح بود، اما تاکید شد که باید تلاش‌ها ادامه پیدا کنید تا دیپلماسی پارلمانی به دیپلماسی رسمی منجر شود و از طریق دیپلماسی رسمی به هدف نهایی که تغییر منشور بوده، برسیم.