ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم جهت حفاظت از ذخایر ژنتیکی، گیاهی و جانوری

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با اعلام برگزاری ششمین جلسه کارگروه ایمنی زیستی اظهار داشت: لایحه جدید پیش نویس قانون ایمنی زیستی کشور در دست تدوین است و در تنظیم این لایحه، نقایص و شکاف‌های موجود در قانون قبلی به دقت در کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری کشور در این لایحه، از وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است و با دقت و جدیت پیگیری می‌شود.

گفتنی است؛ ششمین جلسه کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در سال جاری با حضور اعضای کارگروه ایمنی زیستی سازمان و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برگزار شد.

در این نشست، پیش‌نویس لایحه قانون ایمنی زیستی به صورت بند به بند با قانون ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت و تغییرات لازم پس از بررسی و تبادل نظر بر متن پیش نویس اعمال شد.