انصاری: روستاهای استان مرکزی در معرض گرد و غبار قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اظهار کرد: تردد خودروهای سنگین باید از مسیرهای کنارگذر صورت گیرد تا از آلودگی هوا و بوی نامطبوع در مناطق مسکونی جلوگیری شود.

وی افزود: خشکسالی‌های اخیر بخش عمده‌ای از تالاب‌های استان را خشک کرده و حضور زودهنگام پرندگان مهاجر در این مناطق، خطر بروز بیماری‌هایی از جمله آنفلوآنزای پرندگان را افزایش داده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: پایش مداوم مرغداری‌های اطراف تالاب‌ها و نظارت دقیق بر دام‌های موجود در مناطق حفاظت‌شده به‌ویژه منطقه هفتاد قله، از اقدامات حیاتی برای پیشگیری از انتقال بیماری به حیات‌وحش محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: واکسیناسیون دام‌ها و مدیریت منابع آبی مشترک میان دام‌ها و حیات‌وحش، اقدام حیاتی برای حفظ اکوسیستم‌های طبیعی این استان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: گرد و غبار از مخاطرات طبیعی مهم استان است و بسیاری از روستاها در مجاورت مناطق مستعد این پدیده قرار دارند.

وی افزود: پیشگیری و کاهش پیامدهای این مخاطره باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت بحران قرار گیرد چراکه تنها با نظارت مستمر و انجام اقدامات پیشگیرانه می‌توان از تهدیدات زیست‌محیطی و آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی جلوگیری کرد.